Missbrauchsopfer verklagt das Bistum Trier

Etwa 500 Menschen sind in den vergangenen 75 Jahren von Angestellten des Bistums Trier sexuell missbraucht worden. Erstmals klagt jetzt eines der Opfer vor einem Zivilgericht gegen das Bistum. Dabei geht es um 300.000 Euro Schmerzensgeld. Laut der Opferinitiative MissBiT will der Kläger eine angemessene Entschädigung dafür, was ihm als Schüler angetan wurde.