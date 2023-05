"Stopp dem Elterntaxi" heißt es derzeit an der Albert-Schweitzer-Grundschule in Alzey. Jedes Kind, dass in dieser Woche nicht mit dem elterlichen Auto zur Schule gebracht wird, bekommt einen Stempel, der in der Klasse gegen einen Aufkleber getauscht wird. Am Ende der Woche werden die vier Klassen mit den meisten Aufklebern mit einem Besuch im Kino belohnt. Das weckt den Wettkampfgeist der Schülerinnen und Schüler - und hat positive Nebeneffekte auf den Verkehr sowie die Sicherheit vor der Schule.