Fastnacht und Karneval sind voll im Gange in Rheinland-Pfalz. Auch kurz hinter der südlichen Grenze des Landes, im französischen Lauterburg im Elsass, war am Sonntag ordentlich Stimmung - mit dabei die Pfälzer GuggeGlucke. Das sind 32 Guggemusiker aus Rülzheim in der Pfalz, die ins Elsass gefahren sind.