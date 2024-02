Am Montag könnte es hier und da längere sonnige Abschnitte in Rheinland-Pfalz geben, insbesondere über der Mitte, erklärt Claudia Kleinert. Die Temperaturen liegen am Morgen zwischen 5 und 10 Grad und steigen im Tagesverlauf auf 8 bis 14 Grad. In den Tagen danach gibt es meist keine Chance auf Sonnenschein, vor allem am Mittwoch wird es verbreitet nass.