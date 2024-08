Sommerloch beim Blutspenden: Zu wenig Vorrat im Westen der Pfalz

In der Westpfalz wird momentan zu wenig Blut gespendet. Das Deutsche Rote Kreuz ruft deshalb dringend zur Blutspende auf in den kommenden Wochen.

Waren Sie in letzter Zeit mal Blut spenden? Ein "Nein" als Antwort wäre nicht überraschend, denn das Deutsche Rote Kreuz sagt, dass die Termine für`s Blutspenden nicht nur in ganz Rheinland-Pfalz, sondern auch in der Westpfalz "ziemlich unterirdisch" besucht sind. Ein Grund dafür: Auch beim Blutspenden spürt man das Sommerloch, sagt ein Sprecher des Blutspendedienstes West.

Weniger Blutspenden wegen Sommerferien und Fußball-EM

"Man spürt momentan einfach, dass wir in Rheinland-Pfalz mitten in den Sommerferien sind", sagt Stephan Küpper vom Blutspendedienst West. Viele Leute seien einfach auch nicht im Land. Die Sommerferien kommen zwar nicht unerwartet für das Deutsche Rote Kreuz, denn diese Zeit sei jedes Jahr schwierig. Aber in diesem Jahr kamen viele Dinge zusammen, erklärt Küpper. Vor allem durch die vielen Brückentage davor und die Fußball-EM, meint er, sei das Blutspenden ein bisschen in Vergessenheit geraten. Da spüre man jetzt einfach, dass Blutkonserven in den Lagern fehlen.

Blutspendetermine im Westen der Pfalz, aber wenig Anmeldungen

Bei den kommenden Blutspendeterminen in der Westpfalz können die Vorräte wohl auch nicht so aufgefüllt werden, wie das nötig wäre. Denn bisher sind die Anmeldungen dafür auch sehr überschaubar, sagt Küpper.

Am Freitag (09. August) kann man unter anderem in Hütschenhausen im Landkreis Kaiserslautern ab 16 Uhr 30 Blut spenden. Und in Münchweiler an der Alsenz im Donnersbergkreis ist das Deutsche Rote Kreuz auch am Freitag ab 17.00 Uhr vor Ort. Zu beiden Terminen hätten sich noch kaum Leute angemeldet, erzählt Stephan Küpper. Und auch in den kommenden Wochen sieht es nicht besser aus. Da gebe es Blutspendetermine in der Westpfalz, an denen bisher nur etwa ein Fünftel der Blutspende-Slots belegt seien.

Deutsches Rotes Kreuz ruft zum Blutspenden auf

Deshalb auch der dringende Aufruf vom Blutspendedienst West an alle in der Westpfalz: die kommenden Termine zum Blutspenden im Internet checken und sich dafür anmelden.

Mehr Informationen zu den Blutspendeterminen in der Region gibt es hier.