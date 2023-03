Zum 1. März sind in Rheinland-Pfalz weitere Corona-Vorschriften gefallen. So müssen Beschäftige sowie Bewohnerinnen und Bewohner medizinischer Einrichtungen keine Maske mehr tragen. Martina Leib-Herr betrachtet dies mit gemischten Gefühlen. Sie ist die Direktorin des evangelischen Diakoniewerks Zoar, das 16 Einrichtungen von Kindertagesstätten über Behindertenwerkstätten und Seniorenheimen bis hin zu einem Hospiz in der Pfalz und in Rheinhessen betreibt.