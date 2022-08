Wohnung in Zweibrücken brennt wegen Bratkartoffeln

Eigentlich wollte sich ein Mann sich am frühen Mittwochmorgen in Zweibrücken nur kurz Bratkartoffeln machen. Plötzlich stand sein Haus in Brand.

Wie ein Polizeisprecher mitteilt, hat der Mann gegen 4 Uhr in der Küche seines Einfamilienhauses damit begonnen, die Bratkartoffeln zu braten. Als er kurz die Küche verlassen habe, seien Bratkartoffeln und Küche in Brand geraten. Alle Bewohner konnten sich laut Polizei in Sicherheit bringen. Der Mann habe die schlafende Familie geweckt und diese unverletzt das Haus verlassen. Die Zweibrücker Feuerwehr habe die Flammen dann gelöscht.