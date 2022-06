Kommunen veranstalten Tage der seelischen Gesundheit

Die Kommunen Pirmasens, Zweibrücken und der Landkreis Südwestpfalz veranstalten ab heute (1.6.) die Tage der seelischen Gesundheit. Zehn Tage lang sollen Vorträge und Workshops über psychische Erkrankungen und deren Prävention informieren. Bei einer Auftaktverantstaltung heute im Forum Alte Post in Pirmasens soll das Thema Depressionen im Fokus stehen. Die Kommunen wollen dazu beitragen, die Volkskrankheit zu erkennen, zu enttabuisieren und gleichzeitig Hilfsmöglichkeiten in der Südwestpfalz aufzeigen. Am Donnerstag können Betroffene, Angehörige und Interessierte auf dem Exerzierplatz in Pirmasens am "Baum des Lebens" ihre Wünsche, Sorgen, und Ideen anstecken und mit Mitarbeitenden der Kommunen ins Gespräch kommen. Weitere Veranstaltungen in den kommenden zehn Tagen sollen außerdem seelische Belastung am Arbeitsplatz, erste Hilfe für seelisch Erkrankte und Entspannungs- und Therapiemöglichkeiten thematisieren.