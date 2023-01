Die Oberbürgermeister-Kandidaten stellen sich vor

Live im SWR Studio Kaiserslautern und im Internet: Die Oberbürgermeisterkandidaten für Kaiserslautern stellen sich vor.

Datum: Donnerstag, 26. Januar 2023 Beginn: 18:00 Uhr

Ort: SWR Studio Kaiserslautern

Emmerich-Smola-Platz 1

67657 Kaiserslautern

Kaiserslautern Lageplan Eintritt: frei Programm: Tickets gibt es unter kaiserslautern@swr.de

Alle sieben Kandidaten für den OB-Posten sind in Kaiserslautern dabei

Die sieben Kandidaten, die sich am 12. Februar zur Wahl des Oberbürgermeisters von Kaiserslautern stellen, diskutieren live im SWR Studio Kaiserslautern. Dabei wird das Moderatorenteam vom SWR, Susanne Kimmel und Jochen Voß, den sieben OB-Kandidaten gehörig auf den Zahn fühlen: Was ist ihre Motivation für den Job, was wollen sie für die Stadt erreichen und wie wollen sie Kaiserslautern für die Zukunft fit machen. Diese und viele andere Fragen sollen am 26. Januar geklärt werden.