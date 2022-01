per Mail teilen

Von unserem SWR Studio in Kaiserslautern aus berichten die Reporter:innen multimedial aus der Westpfalz für alle unsere Radio-, Fernseh- und Internetangebote. Themen von überregionaler Bedeutung – etwa Berichte über den 1. FC Kaiserslautern oder wenn der US-Flugplatz Ramstein durch weltpolitische Ereignisse in den Fokus rückt – werden von hier aus auch für die ARD aufbereitet. Unser SWR Studio in Kaiserslautern ist zudem Heimat und Spielstätte der Deutschen Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern (DRP). Das Studio wurde 1958 eingeweiht und war damals das modernste Funkhaus Europas. Seit der Renovierung 2010 ist der Emmerich-Smola-Saal wieder topmoderner Produktions- und Veranstaltungsort für Klassik-, Pop- und Schlagerkonzerte.

Berichtsgebiet

Vom Donnersberg im Norden über Kaiserslautern bis zur deutsch-französischen Grenze im Pfälzerwald; von Pirmasens und Zweibrücken über das Nordpfälzer Bergland bis nach Baumholder.

Studioleitung: Nicola Geck Nicola Geck SWR SWR Studio Kaiserslautern

Emmerich-Smola-Platz 1

67657 Kaiserslautern



Telefon 0631 36228 395 10

Telefax 0631 60771

studio.kaiserslautern@SWR.de

