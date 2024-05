"Kuckuck, Kuckuck, ruft’s aus dem Wald.“ Frühling ist, wenn die Vögel wieder zwitschern, bunte Blumen duften und die Bäume blühen. Singen will man dann, und wir wollen das auch – am Samstag, 22. Juni um 16 Uhr im SWR Studio Kaiserslautern. Der Komponist Robert Schumann zum Beispiel hat viele Frühlingsgedichte von großen Dichtern in Lieder verwandelt.

In seiner herrlichen "Frühlingssinfonie" braucht Schumann für seinen Frühlingsjubel aber nicht einmal mehr Worte, sondern hat ein großes Orchestergedicht daraus gemacht – eine Frühlingsmusik für alle Instrumente. Die Deutsche Radio Philharmonie spielt unter der Leitung von Howard Griffiths. Die Sopranistin Eva Zalenga bringt herrliche Liedmelodien mit und Ingrid Hausl zaubert den "holden, holden Frühling“ vor unsere Nase. Das Familienkonzert dauert eine Stunde und ist empfohlen für Kinder ab etwa 5 Jahren. Datum: Mittwoch, 22. Mai 2024 Beginn: 16:00 Uhr

Programm: Der Eintritt im Rahmen der "Langen Nacht der Kultur“ kostet 15 Euro für Erwachsene, 11 Euro für Kinder und 35 Euro kostet die Familienkarte (2 Erwachsene + eigene Kinder) oder mit Konzertkarten "Frühlingsgefühle“ zum Preis von 6 Euro für Kinder, 11 Euro für Erwachsene oder 22 Euro für die Familienkarte (4 Personen).



Tickets können bei der Tourist-Information Kaiserslautern, bei Thalia, online über reservix.de, Ticket-Hotline 0761/88 84 99 99 oder an der Tageskasse erworben werden.