Frühjahrskonzert des Kolpingblasorchesters Kaiserslautern

Das Kolpingblasorchester Kaiserslautern gibt am 4. Mai sein Frühjahrskonzert im Emmerich-Smola-Saal in Kaiserslautern. Die Besucherinnen und Besucher erwartet dabei eine musikalische Reise nach Spanien.

Dirigent Daniel Peters hat wieder ein anspruchsvolles musikalisches Programm zusammengestellt, in dem das breite Spektrum der Blasmusik zum Ausdruck kommt. Der Konzertleitfaden ist in diesem Jahr das Thema Spanien. Es kommen bekannte Werke der sinfonischen Blasmusik zur Aufführung, wie zum Beispiel "Portraits of Spain" oder "Valerius Variations".

Im musikalischen Leitthema des Abends erklingen auch Klassiker der spanischen Pasodoble Musik, wie "L'Amistat" oder "Cataluna" und das Arrangement "Carmen Suite" von Georges Bizet. Die Hymne "Barcelona" wird mit professioneller gesanglicher Unterstützung mit Sicherheit ein Höhepunkt des Abends.

Die jüngsten Musikerinnen und Musiker des Vereins, die "Zauberflöten" und die Jugend-Bläserklasse, werden ebenso mit ihren Beiträgen das Konzert bereichern wie das Jugendorchester und die Erwachsenen-Bläserklasse.

Karten für das Frühjahrskonzert (Erwachsene 12 Euro, Schüler 8 Euro) sind an der Abendkasse erhältlich.