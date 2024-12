Syrer in Kaiserslautern: Freude über Ende des Assad-Regimes

Viele Syrerinnen und Syrer in Deutschland haben sich glücklich über den Sturz des Assad-Regimes gezeigt. Auch in Kaiserslautern haben am Sonntag rund 150 von ihnen gefeiert.

"Gestern war ein Feiertag bei uns", sagt Wissam Alamareen und lächelt. Seit 2014 ist der gebürtige Syrer in Deutschland. Er hat in Kaiserslautern ein syrisches Restaurant mit seinem Cousin eröffnet. Und in diesem wurde am Sonntagabend das Ende des langjährigen, syrischen Machthabers Bashar al-Assad ausgiebig gefeiert.

Große Freude bei Syrern in Kaiserslautern über Ende des Assad-Regimes

Wissam Alamareen selbst konnte in der Nacht auf Sonntag nicht schlafen. Am Sonntagmorgen, als dann klar war, dass das Assad-Regime Geschichte ist, hat er sofort mit seiner Familie in Syrien telefoniert. "Die Leute dort waren sehr glücklich, haben sie mir erzählt." Gestern war ein Feiertag bei uns.

Die Zeit nach Assad: Menschen hoffen auf Demokratie in Syrien

Viele Syrerinnen und Syrer hoffen jetzt auf Demokratie in Syrien - und dass das Land zur Ruhe kommt, sagt Wissam Alamareen. Dann könnte es auch sein, dass manch ein Syrer wieder in seine Heimat zurückgeht. Momentan sei es dafür aber viel zu früh und die Lage in dem Land noch zu ungewiss.

Auch Sorge nach Assad-Sturz

Lina Kaalo ist Erzieherin in einem Kindergarten in Kaiserslautern. Ursprünglich stammt sie aus der kurdischen Stadt Afrin im Norden Syriens. Auch sie hat sich gefreut und konnte es kaum glauben, dass Assad nun wirklich Geschichte sein soll. "Wir haben lange gewartet auf diesen Moment." Aber ihre Freude ist nicht ganz ungetrübt, denn sie selbst ist Kurdin. Daher sorgt sie sich um die kurdischen und christlichen Minderheiten in Syrien. Deren Rechte könnten nämlich auch durch die islamistischen Rebellen weiter in Gefahr sein. Beispielsweise sei nicht klar, ob die Kurden ihre Muttersprache sprechen und die Christen das Weihnachtsfest feiern dürften.

Lina Kaalo wünscht sich Demokratie für Syrien

Die Lage in Syrien sei jetzt einfach noch sehr unklar. Dennoch hofft Kaalo, dass Syrien am Ende ein demokratisches und freies Land sein wird. "Ich würde meinen Kindern gerne meine Uni in Syrien zeigen." Ob das irgendwann möglich sein wird - das kann sie jetzt noch nicht absehen.