Mehrere Straßen in Kaiserslautern bis Ende Oktober gesperrt

In Kaiserslautern beginnen nach dem verlängerten Wochenende in gleich mehreren Straßen Bauarbeiten. Diese dauern zum Teil bis Ende des Monats.

In Kaiserslautern sind im Oktober wegen Sanierungsarbeiten an Fahrbahnen und Kanälen diverse Straßen gesperrt. Die Stadt rechnet mit Staus. picture-alliance / Reportdienste picture alliance / SULUPRESS.DE | Torsten Sukrow / SULUPRESS.DE

Autofahrer müssen im Kaiserslauterer Stadtgebiet ein weiteres Mal Geduld beweisen: Ab Dienstag ist unter anderem die Lauterstraße in Höhe der Kammgarn und des Bahnhofs West in Richtung Lautertal gesperrt. Grund nach Angaben der Stadt: Die Fahrbahn wird in mehreren Bauphasen erneuert. Im ersten Bauabschnitt werden die beiden Fahrstreifen ab Burggraben in Richtung Lautertal und Berliner Brücke erneuert. Anschließend werden im zweiten Bauabschnitt die beiden Fahrbahnen auf der anderen Seite saniert.

Gartenschau und Kammgarn sind erreichbar

Dauern sollen die Arbeiten voraussichtlich bis Ende Oktober. Während der gesamten Zeit seien das Kulturzentrum Kammgarn, das Gartenschaugelände und die Gastronomie in der Schoenstraße sowie An der Kalause erreichbar, so die Stadt. Die entsprechenden Umleitungen über die Forellenstraße seien ausgeschildert.

Stadt Kaiserslautern rechnet mit Stau

Obwohl die Stadt Kaiserslautern nach eigenen Angaben extra den Zeitraum rund um die Herbstferien für die Bauarbeiten gewählt hat, rechnen die Verantwortlichen mit Verkehrsbehinderungen. Vor allem während der Stoßzeiten könne es eng werden, so eine Stadtsprecherin. Die Kosten für die Fahrbahnsanierung lägen bei etwa 400.000 Euro.

Kanalsanierung Richtung Dansenberg

Außerdem ist die Straße von Kaiserslautern nach Dansenberg ab Dienstag halbseitig gesperrt. Etwa vier Wochen lang saniert die Stadtentwässerung dort die Kanäle. Autofahrer sollen in dieser Zeit eine Umleitung über die Pariser Straße in Richtung Hohenecken nutzen.