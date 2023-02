Polizei findet Leiche in Auto

In Sembach bei Kaiserslautern ist am Morgen in einem Auto die Leiche einer Frau gefunden worden. Sie wurde offenbar erschossen. Die Polizei hat ihren Ehemann festgenommen.

Die Polizei war am Morgen zu einem vermeintlichen Verkehrsunfall gerufen worden. Auf der Hauptstraße in Sembach waren ein Mercedes und ein Smart zusammengestoßen - ein automatisches Notfallsystem hatte den Unfall gemeldet. Als die Helfer am vermeintlichen Unfallort ankamen, entdeckten sie am Steuer des Smart den leblosen Körper einer 48-jährigen Frau. Sie hatte mehrere Einschusswunden am Körper. Die Helfer konnten die Frau nicht wiederbeleben. Ehemann soll auf Frau geschossen haben - Festnahme in Sembach Im Mercedes fanden die Polizisten eine Pistole. Die Ermittlungen führten zum 57-jährigen Ehemann der Frau, der sich am Morgen widerstandslos in einem Haus in Sembach festnehmen ließ. Nach dem aktuellen Ermittlungsstand hat er die Schüsse auf seine Frau abgegeben. Zur Stunde dauern die Spurensicherung und Ermittlungen der Polizei in Sembach noch an. Deshalb ist die Hauptstraße auch noch gesperrt. Ehemann soll Haftrichter vorgeführt werden Am Nachmittag soll der Ehemann einem Haftrichter vorgeführt werden. Dieser entscheidet, ob der Verdächtige in Untersuchungshaft muss. Ob er sich zur Tat schon geäußert hat, konnte eine Polizei-Sprecherin nicht sagen.