Erster Feuerwehrmarsch Rheinland-Pfalz

In Schweix in der Südwestpfalz findet an diesem Wochenende der erste Feuerwehr-Marsch Rheinland-Pfalz statt. Die Veranstalter erwarten zu den Wandertagen rund 500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Heute und morgen bietet die Feuerwehr Schweix zusammen mit dem Landesfeuerwehrverband Rheinland-Pfalz insgesamt fünf Wanderungen im deutsch-französischen Grenzgebiet an. Die Strecken sind zwischen elf und 42 Kilometer lang. Der Schweixer Feuerwehr-Marsch ist den Angaben nach Teil einer internationalen Wanderveranstaltung. Für das Wanderwochenende in Schweix seien neben Teilnehmern aus ganz Deutschland auch Wanderer beispielsweise aus Belgien, Dänemark oder Tschechien angemeldet. Start- und Zielpunkt der Wanderungen ist die Grenzlandhalle in Schweix. Interessierte können auch noch spontan mitwandern.