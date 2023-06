Schwimmen verboten im Schöntalweiher in Ludwigswinkel

Im Schöntalweiher in Ludwigswinkel in der Südwestpfalz ist derzeit das Baden verboten. Grund sind massenweise Netzalgen, die die Wasseroberfläche bedecken.

Noch ist das Baden im Schöntalweiher in Ludwigswinkel verboten. Orts- und Verbandsgemeinde hoffen aber, dass mit Beginn der Sommerferien der See wieder freigegeben werden kann. Bis dahin soll die neue, veränderte Schwimmspur eingerichtet sein. SWR

Die Netzalgen schaden weder Mensch noch Weiher. Im Gegenteil, sie sind ein Zeichen für gute Wasserqualität. Was eigentlich erfreulich ist, ist für viele Bürger aus Ludwigswinkel und Umgebung aber tatsächlich gerade ärgerlich. Denn sie würden bei den warmen Temperaturen gerne im Schöntalweiher in der Südwestpfalz schwimmen. Das ist aber im Augenblick verboten. Eben wegen der Netzalgen.

Schwimmer im Schöntalweiher könnten Panik bekommen

Hintergrund ist, dass die Netzalgen fast die gesamte Fläche des Weihers bedecken. Das könne, so Bürgermeister Sebald Liesenfeld (parteilos), dazu führen, dass sich Schwimmer erschreckten oder gar in Panik gerieten und dann Schlimmeres passiere. Insbesonders ungeübte Schwimmer und Kinder seien gefährdet. Und diese Gefahr für Leib und Leben gelte es zu verhindern, sagt Liesenfeld.

Netzalgen im Schöntalweiher sind nicht neu

Vor zehn Jahren etwa seien die Netzalgen im Schöntalweiher zum ersten Mal im wahrsten Sinne des Wortes aufgetaucht, erzählt Ortsbürgermeister Liesenfeld. Seitdem habe die Verbandsgemeinde Dahner Felsenland eine sogenannte Schwimmspur im Weiher eingerichtet. Heißt: es wurde eine Bahn im Weiher mit Leinen, ähnlich denen im Schwimmbad, abgehängt. Innerhalb dieser Schwimmspur habe die Ortsgemeinde dann mit einem Paddelboot und einem Rechen dafür gesorgt, dass die Algen entfernt werden. In diesem Jahr sei der Algenteppich allerdings viel dichter als sonst.

Auf dem Schöntalweiher in Ludwigswinkel in der Südwestpfalz sind in diesem Jahr besonders viele Netzalgen. Die sind zwar vollkommen harmlos, aber trotzdem wurde das Baden untersagt. Der Grund: gerade ungeübte Schwimmer und Kinder könnten Panik bekommen, wenn sie durch das dichte Algennetz schwimmen. SWR

Schwimmspur soll verlegt werden

Aus diesem Grunde haben sich Verbands- und Ortsgemeinde nun überlegt, die Schwimmspur näher an den Zulauf des Saarbaches zu legen. So gelangen weniger Algen in die Spur. Dafür muss aber noch der Einstiegsbereich angepasst werden. Außerdem habe die Ortsgemeinde, so Liesenfeld, einen Motor für das Boot angeschafft. Auf diese Weise sei es einfacher, die Schwimmspur freizuhalten.

Hoffnung: baden soll zu den Sommerferien wieder möglich sein

Dass das Baden im Schöntalweiher in Ludwigswinkel derzeit verboten ist, sei auch für den Pächter des Kiosks ärgerlich, sagt Liesenfeld. Denn dem fehlten jetzt natürlich Einnahmen. Daher gäben sich Verbands- und Ortsgemeinde Mühe, die veränderte Schwimmspur so schnell wie möglich einzurichten. Der Bürgermeister hofft, dass das Schwimmen im Schöntalweiher zu Beginn der Sommerferien wieder möglich sein wird.