Pfotenhilfe Kaiserslautern hat neue Räume gefunden

Große Erleichterung beim Verein "Pfotenhilfe Kaiserslautern". Nach wochenlanger Suche und Ungewissheit ist jetzt klar: Das Angebot der Tiertafel kann weitergehen.

Vor allem denjenigen, die alle zwei Wochen die "Pfotenhilfe" besuchen, dürfte ein großer Stein vom Herzen gefallen sein. Der Verein stellt finanziell schwach gestellten Menschen kostenlos Futter für ihre Haustiere zur Verfügung. Etwa 50 Betroffene seien auf diese regelmäßige Unterstützung angewiesen, um ihre Tiere versorgen zu können, betont eine Vereinssprecherin.

Suche nach neuem Standort für Tiertafel in Kaiserslautern nicht einfach

Als der bisherige Vermieter der "Pfotenhilfe" Anfang des Jahres überraschend kündigte, war schnelles Handeln gefragt. Neue Räume, möglichst zentrumsnah in Kaiserslautern und barrierefrei erreichbar mussten her, die Suche gestaltete sich für den Verein aber nicht einfach.

Bei der Tiertafel "Pfotenhilfe Kaiserslautern" bekommen bedürftigen Menschen Unterstützung.

"Wir haben viele Nachrichten bekommen, als wir unser Problem publik gemacht haben", berichtet die zweite Vereinsvorsitzende Evelin Haffner. Lange sei allerdings nicht das Richtige dabei gewesen oder es hätten wichtige Angaben gefehlt, sodass die ehrenamtlichen Mitarbeiter erst einmal recherchieren mussten.

Eröffnungsfeier nach großem Umzug der "Pfotenhilfe Kaiserslautern" geplant

Die Zeit des Bangens, ob es mit dem Angebot der Tiertafel weitergehen kann, ist jetzt vorbei. Ab Juni kommt die "Pfotenhilfe" in ebenerdigen Geschäftsräumen am "Heiligenhäuschen" in Kaiserslautern unter. "Darüber sind wir natürlich alle sehr erleichtert", erklärt Haffner. Sobald der Umzug geschafft sei, solle es deshalb auch eine Eröffnungsfeier geben.

Tiertafel "Pfotenhilfe Kaiserslautern" hat Futtermengen zuletzt verdoppelt

Bis es damit soweit ist, bleibt die "Pfotenhilfe" geschlossen. Während des Umzugs im Mai kann der Verein nach eigenen Angaben kein Futter ausgeben. "Wir haben aber natürlich dafür gesorgt, dass die Leute und ihre Tiere trotzdem über die Runden kommen", betont Evelin Haffner. Dazu habe die "Pfotenhilfe" bei den letzten Terminen einfach die doppelte Menge an Futter bereit gestellt.