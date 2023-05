Öffnung des Freibades Waschmühle verzögert sich weiter

Freibadbesucher in Kaiserslautern werden frühestens Mitte Juni in der Waschmühle schwimmen können. Wie die Stadt mitteilt, wird es solange dauern, bis alle erforderlichen Arbeiten am Becken abgeschlossen sind. Sebastian Stollhof:

Große Risse in den Beckenwänden des Freibades Waschmühle hatten eine ursprünglich geplante Öffnung am 20. Mai verhindert. Der Grund dafür ist nach Angaben der Stadt Kaiserslautern seit geraumer Zeit bekannt: Das große Becken liegt in einem ehemaligen Bachbett. Gerade im Frühjahr könne das zu Problemen führen, wenn Wasser abgelassen wird, um das Becken zu reinigen. Dann drücke Wasser von außen auf die Wände. Zwar werde eine Firma mit den Arbeiten voraussichtlich dieser Tage fertig, allerdings müsse das Becken dann unter anderem noch gereinigt und mit Wasser befüllt werden. Das Warmfreibad in Kaiserslautern startet dagegen am Samstag in die Saison. Auch hier musste die Öffnung verschoben werden, weil es Probleme mit der Technik gab.