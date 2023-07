Lieferdienst Flink in Kaiserslautern: Mäusekot und angefressene Essensverpackungen

Der Lebensmittellieferant Flink in Kaiserslautern bleibt vorerst geschlossen. In der Filiale gibt es ein Problem mit Ungeziefer.

Mäuse, die Essensverpackungen anknabbern – und dazu noch ihren Kot überall hinterlassen. Die Zustände bei dem Lebensmittellieferanten sind nach SWR-Informationen besorgniserregend. Aktuell werde das Lager in Kaiserslautern deshalb grundgereinigt, sagte ein Pressesprecher.

In einem Lager des Lebensmittel-Lieferdienstes Flink in Kaiserslautern sollen Mäuse Essenverpackungen angeknabbert haben. dpa Bildfunk picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Sebastian Kahnert

Unklar, seit wann das Problem bei Flink in Kaiserslautern besteht

Seit wann Flink mit dem Problem zu kämpfen hat, wollte das Unternehmen nicht sagen. Lebensmittel, die an Kundinnen und Kunden geliefert worden sind, seien aber zu keinem Zeitpunkt gefährdet oder unhygienisch gewesen. Um den Schädlingsbefall in den Griff zu bekommen, soll am Lager in Kaiserslautern auch baulich etwas passieren. Die Firma Flink versteht sich als Liefer-Supermarkt und hat europaweit mehr als 140 Standorte.