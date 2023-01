Kreis Kusel: Ladendieb schwimmt durch den Glan

Am Samstag hatte ein Mann in einem Supermarkt in Altenglan im Landkreis Kusel versucht, Alkohol und Gewürze zu stehlen. Als die Polizei hinter ihm hinter her war, sprang er in den Glan.

Aufmerksame Mitarbeiter eines Supermarkt-Discounters haben am Samstagmittag einen Ladendieb auf frischer Tat ertappt. Als sie dann von dem Mann die Personalien aufnehmen wollten, hatte er sich laut Polizei geweigert. Deshalb riefen die Mitarbeiter des Supermarktes die Polizei an. Als der Mann den Anruf mitbekam, legte er 100 Euro auf den Tisch und flüchtete aus der Filiale, so die Polizei. Flucht durch den Fluss Glan Die Polizei leitete daraufhin sofort eine Fahndung ein und sichtete den Ladendieb. Dieser rannte etwa 50 Meter und erreichte dann das Ufer des Flusses Glan. Um der Polizei zu entkommen, sprang er kurz darauf in den Fluss, schwamm etwa vier Meter auf die andere Uferseite und schaffte es zu flüchten. Wie ein Polizeibeamter dem SWR erklärte, hatten sich die Beamten dagegen entschieden, den Flüchtigen durch den Fluss zu folgen. Wegen der Strömung und der polizeilichen Ausrüstung sei das zu gefährlich gewesen. Die Beamten entschieden sich stattdessen lieber die nahgelegene Fußgängerbrücke zu nehmen, um auf die andere Seite zu kommen. Dort kamen sie allerdings zu spät an und konnten den Dieb nicht mehr einholen. Die Polizei Kaiserslautern sucht jetzt nach Zeugen.