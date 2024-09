Blog: Bundesweiter Warntag: Auch in Westpfalz wird's laut, Neuer Pachtvertrag für Fritz-Walter-Stadion, Versuchte Tötung in Ramstein

Was ist los im Großraum Kaiserslautern, Pirmasens, Zweibrücken, Kusel und Donnersberg? In unserem Blog erfahren Sie es.

9:25 Uhr ++ Keine Leerstandsteuer in Kaiserslautern ++ In Kaiserslautern müssen Hausbesitzer vorerst keine Steuer zahlen, wenn sie ihre Wohnungen leer stehen lassen. Das hat die Verwaltung in der vergangenen Sitzung des Stadtrates mitgeteilt. Grund sind rechtliche Bedenken: Laut der vorliegenden Daten gebe es nicht viele leerstehende Wohnungen in Kaiserslautern. Es sei aber gesetzlich vorgeschrieben, dass eine solche Steuer nur eingeführt werden darf, wenn es eine große Nachfrage und gleichzeitig viele leerstehende Wohnungen gebe. Die Stadt Landau hatte deshalb eine Leerstandssteuer eingeführt. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 12.9.2024 um 9:30 Uhr.

8:20 Uhr ++ Blutspendeaktion in Kaiserslautern ++ Die IKK Südwest und das Deutsche Rote Kreuz rufen heute gemeinsam zum Blutspenden in Kaiserslautern auf. Von zehn bis 15 Uhr können alle volljährigen Personen in der IKK-Geschäftsstelle an der Brüsseler Straße Blut spenden. Die Mitarbeiter der Krankenkasse haben die Aktion nach eigenen Angaben ins Leben gerufen, weil im Moment besonders wenig Menschen Blut spenden gehen. Im vergangenen Jahr hatten rund 50 Menschen bei der Aktion mitgemacht. Diese Zahl wolle man heute übertreffen. Alle Spender bekommen Getränke, Snacks und ein kleines Dankeschön für ihre Hilfe. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 12.9.2024 um 8:30 Uhr.

6:42 Uhr ++ Bundesweiter Warntag: Auch in der Westpfalz wird's laut ++ Nicht erschrecken, wenn heute Ihr Handy um 11 Uhr Alarm schlägt. In ganz Deutschland wird heute probeweise vor Gefahren gewarnt, um die Warnsysteme zu testen. Die meisten Regionen in der Westpfalz setzen auf digitale Warnsysteme. In fast allen Kommunen wird ausschließlich mit den Warn-Apps Kat-Warn und Nina gewarnt. Das hat verschiedene Gründe. Im Kreis Kaiserslautern werden aktuell zum Beispiel neue Sirenen installiert. Und die alten Sirenen sind außer Betrieb. Im nächsten Jahr sollen die neuen Sirenen dann einsatzbereit sein. Auch im Donnersbergkreis ertönen heute nicht überall Sirenen, weil die sowieso regelmäßig getestet werden. Eine Ausnahme ist unter anderem Pirmasens: Hier wird in der Feuerwehr-Leitstelle eine Probewarnung ausgelöst. Außerdem macht die Feuerwehr im Stadtteil Windsberg Lautsprecherdurchsagen. Auch die Stadt Zweibrücken lässt zwölf Sirenen ertönen. Sechs davon befinden sich in den Vororten. Außerdem informiert die Stadt zum Warntag über ihre Internetseite und soziale Medien. Handybesitzer werden auch über ihr Mobilfunknetz mit einer SMS und einem lauten Signalton alarmiert. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 12.9.2024 um 6:30 Uhr.

6:40 Uhr ++ Wohnungen in Kaiserslautern wegen Graffiti durchsucht ++ Die Polizei hat gestern Morgen in Kaiserslautern drei Wohnungen durchsucht. Sie stehen laut Polizei im Zusammenhang mit einigen Graffiti-Straftaten auf dem Gelände der Deutschen Bahn. Man habe zahlreiche Beweismittel sichergestellt. Weitere Einzelheiten wollte die Polizei wegen der laufenden Ermittlungen nicht nennen. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 12.9.2024 um 6:30 Uhr.

6:40 Uhr ++ Neuer Pachtvertrag für das Fritz-Walter-Stadion nötig ++ In der kommenden Sitzung des Stadtrates Kaiserslautern wird der Pachtvertrag für das Fritz-Walter-Stadion Thema sein. Am 7. Oktober wollen Stadiongesellschaft und der 1. FC Kaiserslautern ein Rahmenkonzept für einen neuen Vertrag vorstellen. Der Geschäftsführer der städtischen Stadiongesellschaft sagte dem SWR, beide Seiten hätten seit eineinhalb Jahren an dem Vertrag gearbeitet. Dies sei in sehr guter Atmosphäre passiert. Die städtische Stadiongesellschaft ist Eigentümerin des Fritz-Walter- Stadions - der FCK ist Mieter. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 12.9.2024 um 6:30 Uhr.

6:37 Uhr ++ Polizei ermittelt wegen versuchter Tötung in Ramstein ++ Nachdem ein 63-Jähriger gestern Morgen bewaffnet in ein Wohnhaus in Ramstein eingebrochen hatte, soll der Mann heute dem Haftrichter vorgeführt werden. Die Polizei ermittelt wegen versuchter Tötung. Der 63-Jährige war in der Nacht zu gestern in die Wohnung eines Ehepaars eingedrungen – er kannte die beiden offenbar. Er verletzte beide leicht mit einem Messer. Die Opfer konnten den Täter überwältigen und die Polizei alarmieren. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 12.9.2024 um 6:30 Uhr.

18:12 Uhr ++ Kaiserslauterer Landrat fordert klare Regeln für Abschiebungen ++ Der Kaiserslauterer Landrat Ralf Leßmeister (CDU) ist enttäuscht darüber, dass der Migrationsgipfel von CDU und Ampelregierung gescheitert ist. Beide konnten sich bisher nicht auf neue Regeln für Abschiebungen einigen. Ralf Leßmeister kritisiert, dass der Aufwand in den Ausländerbehörden der Landkreise enorm ist und Abschiebungen oft scheitern. "Wir wünschen uns klare gesetzliche Vorgaben, um endlich vor Ort reagieren zu können. Wir sind quasi Vollzugsbehörde und setzen die Vorgaben des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge um. Aber es scheitert oft an den gesetzlichen Rahmenbedingungen. Da wünschen wir uns neue und klarere Vorgaben", so Leßmeister. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 11.9.2024 um 16:30 Uhr.

16:35 Uhr ++ Neue Vorschläge für Hochwasserschutz in Kaiserslautern ++ Die Stadt Kaiserslautern präsentiert heute Abend weitere Ergebnisse für ein neues Konzept zum Schutz vor Hochwasser und Starkregen. Konkret handelt es sich dabei um den Bereich Kaiserslautern Nord und das Gebiet Eselsbach - obere Lauter, Erzhütten - Wiesenthalerhof. Bürgerinnen und Bürger konnten in Workshops ihre Erfahrungen und ihre Meinung in das Vorsorgekonzept einbringen. Davon sollen besonders Menschen profitieren, die in hochwassergefährdeten Bereichen wohnen. Vorgestellt werden die Ergebnisse ab 19 Uhr im großen Ratssaal des Rathauses in Kaiserslautern. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 11.9.2024 um 14:30 Uhr.

15:05 Uhr ++ Urteil wegen mehrfacher Beleidigung ++ Das Landgericht Kaiserslautern hat entschieden, dass ein Mann dauerhaft in einer Entziehungsanstalt untergebracht wird. Der Mann hatte mindestens 15 Mal in Schopp im Kreis Kaiserslautern Menschen grundlos beschimpft - und zum Teil auch mit Mistgabel und Baseballschläger bedroht. Ein Mensch wurde leicht verletzt, die anderen konnten sich alle in Sicherheit bringen. Das Gericht ging davon aus, dass der Mann schuldunfähig ist - das Urteil ist rechtskräftig. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 11.9.2024 um 14:30 Uhr.

10:28 Uhr ++ Schwerer Unfall auf Bundesstraße bei Odenbach B420 ++ Die Bundesstraße 420 bei Odenbach im Kreis Kusel ist wieder frei, nachdem sie am Morgen wegen eines schweren Unfalls gesperrt war. Das hat die Polizei mitgeteilt. Zwei junge Männer seien mit ihren Autos frontal zusammengestoßen. Dabei ist ein 32-Jähriger in seinem Auto eingeklemmt worden. Er musste mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden. Der andere Mann, ein 20-Jähriger, wurde zur Kontrolle ins Krankenhaus gebracht. Wie es zu dem Unfall gekommen ist, ist noch nicht klar. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 11.9.2024 um 9:30 Uhr.

8:39 Uhr ++ Petition für Tischler-Ausbildung an Meisterschule Kaiserslautern ++ Schüler der Meisterschule in Kaiserslautern haben eine Petition gestartet, um die Tischler-Ausbildung an ihrer Schule zu retten. Sie steht, genau wie zwei weitere Lehrberufe an der Meisterschule, vor dem Aus und soll nur noch drei Jahre lang angeboten werden. Grund ist, dass das Land künftig stärker auf duale Ausbildungen in Betrieben setzen will. Die Unterzeichner der Petition finden allerdings, dass die Ausbildung an der Meisterschule Menschen eine Chance gibt, die im Betrieb keinen Platz bekommen. Der Bezirksverband Pfalz hatte als Träger der Meisterschule zuletzt angekündigt, an allen Ausbildungen festzuhalten - und dafür in Mainz zu kämpfen. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 11.9.2024 um 8:30 Uhr.

8:23 Uhr ++ Zwei Verletzte in Ramstein - Polizei nimmt Angreifer fest ++ In Ramstein ist in den Morgenstunden eine Person in ein Haus eingedrungen und hat dort zwei Bewohner verletzt. Wie ein Polizeisprecher mitteilt, konnte die Polizei den mutmaßlichen Täter vor Ort festnehmen. Er leistete keinen Widerstand. Weitere Details sind noch nicht bekannt. Auch zu den Hintergründen des Angriffs hat der Polizeisprecher noch nichts sagen können. Wir halten Sie hier auf dem Laufenden, sobald es mehr Informationen gibt. Anmerkung der Redaktion: In einer früheren Version hieß es noch, dass sich die Tat in Landstuhl ereignet hat. Inzwischen hat die Polizei Landstuhl aber mitgeteilt, dass sich die Tat in Ramstein ereignet hat. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 11.9.2024 um 8:30 Uhr.

6:45 Uhr ++ "9/11 Stair Climb" im Fritz-Walter-Stadion ++ Im Gedenken an die Opfer der Anschläge vom 11. September findet heute im Kaiserslauterer Fritz-Walter-Stadion eine ungewöhnliche Aktion statt. Feuerwehrleute der Airbase Ramstein, aus Sembach und aus Weilerbach treffen sich dort zu einem Treppenlauf, genannt "Stair Climb". Der Treppenaufstieg soll an die Feuerwehrleute erinnern, die im Einsatz im World Trade Center ums Leben gekommen sind. Gegen Mittag treffen sich die deutschen und amerikanischen Feuerwehrleute an der Osttribüne des Fritz-Walter-Stadions. Dort erwarten sie die Treppen der Tribüne, die sie ganze 30-mal nach oben steigen werden. Und das in voller Einsatz-Montur. Dabei werden sie sich anstrengen müssen, ähnlich wie es auch die Feuerwehrleute am 11. September 2001 beim Einsatz in den Türmen des World Trade Centers mussten. Damals dauerte es rund zwei Stunden, bis die Einsatzkräfte alle Treppen der Zwillingstürme geschafft hatten. Sie schleppten dabei viel Material, wie Äxte, Schläuche und trugen zudem Atemschutzmasken. Viele Feuerwehrleute verloren bei dem Einsatz ihr Leben. Die Kollegen hier in Kaiserslautern erinnern mit dem Treppensteigen in voller Montur an diesen Einsatz und halten ihn in Ehren – auch 23 Jahre danach. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 11.9.2024 um 6:30 Uhr.

6:41 Uhr ++ Park&Ride und kostenloser Busverkehr im Advent ++ Das Park&Ride-Angebot zwischen Messeplatz und Innenstadt in Kaiserslautern soll es weiterhin geben. Das hat der der Stadtrat entschieden. Mit der Park-Quittung vom Messeplatz können bis zu fünf Menschen kostenlos in die Innenstadt fahren und auch wieder zurück. Auch wenn bisher nur etwa 500 Menschen pro Jahr dieses Angebot genutzt haben, soll es jetzt durch mehr Werbung bekannter werden. Außerdem hat der Stadtrat beschlossen, dass an den Adventssamstagen der Busverkehr kostenlos sein wird wie in vergangen Jahren. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 11.9.2024 um 6:30 Uhr.

17:37 Uhr ++ Schwerer Unfall mit Motorradfahrer am Gelterswoog ++ Bei einem Unfall am Gelterswoog in Kaiserslautern ist gestern ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizei heute berichtet, war der Mann mit einem Motorrad auf der B270 in Richtung Schopp unterwegs. Eine Autofahrerin wollte auf die Bundesstraße einbiegen – übersah dabei aber das Motorrad. Der Fahrer wurde über die Motorhaube geschleudert. Er musste mit dem Verdacht auf mehrere Knochenbrüche ins Krankenhaus – die Autofahrerin erlitt einen Schock. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 10.9.2024 um 16:30 Uhr.

17:01 Uhr ++ Bahn: Verspätungen und Ausfälle zwischen Lautern und Kusel ++ Bahnkunden müssen auf der Strecke zwischen Kaiserslautern und Kusel mit Verspätungen rechnen. Nach Angaben der Bahn wurde bei Bauarbeiten ein Kabel für die Signalanlage beschädigt. Deswegen fahren die Züge nur im Notbetrieb - und zwischen Kusel und Landstuhl nur Ersatzbusse. Die Bahn hofft, dass die Schäden bis morgen Nachmittag behoben werden können. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 10.9.2024 um 17:30 Uhr.

16:43 Uhr ++ Bahnübergang in Sulzbachtal nach Unfall wieder frei ++ Nach dem Unfall heute Morgen ist der Bahnübergang in Sulzbachtal im Kreis Kaiserslautern wieder frei – sowohl Zug- als auch Autoverkehr können wieder fließen. Am Morgen war auf dem unbeschrankten Bahnübergang ein Auto mit einer Regionalbahn zusammengestoßen. Der 20-jährige Autofahrer wurde leicht verletzt, die Fahrgäste und Bahnmitarbeiter im Zug blieben unverletzt. Weil die Bahnstrecke gesperrt werden musste, fielen insgesamt acht Züge aus. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 10.9.2024 um 16:30 Uhr.

16:25 Uhr ++ Zweibrücken empfängt Vize-Weltmeister im Roboter-Fußball ++ Der Zweibrücker Oberbürgermeister Marold Wosnitza empfängt im Rathaus heute Nachmittag die Vize-Weltmeister im Roboter-Fußball - die R2-Kickers der Hochschule Zweibrücken. Das Team musste sich bei der diesjährigen Roboter-Fußball- Weltmeisterschaft in Eindhoven nur dem Team der USA geschlagen geben. Die Mitglieder der R2-Kickers entwickeln Roboter, die Fußballspiele bestreiten. Dabei wird modernste Technik wie Robotik, Mechanik, Künstliche Intelligenz, Informatik und Elektronik eingesetzt. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 10.9.2024 um 14:30 Uhr.

15:14 Uhr ++ Pirmasens: Stadt will mit Bürgern neues Leitbild entwickeln ++ Wie können die Menschen in Pirmasens in Zukunft noch besser zusammenleben? Das will die Stadt gemeinsam mit ihren Bürgern in einem neuen Leitbild festlegen. Der Startschuss dazu fällt heute ab 18 Uhr in der Pirmasenser Festhalle. Mitmachen ist laut Stadt ausdrücklich erwünscht - bei einer Befragung im Internet. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 10.9.2024 um 14:30 Uhr.

12:42 Uhr ++ Bundeswehr-Übung in der Südwestpfalz ++ Wer mit dem Auto im Kreis Südwestpfalz unterwegs ist, muss von heute bis übermorgen mit Verkehrsbehinderungen rechnen. Die Bundeswehr führt dort eine Übung durch – mit rund 30 Soldaten. Sie sind unter anderem in Hauptstuhl, Martinshöhe, Rosenkopf und Teilen von Zweibrücken unterwegs. Dabei kommen auch Lkw der Bundeswehr zum Einsatz. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 10.9.2024 um 12:30 Uhr.

11:43 Uhr ++ FCK kommt auf Wurstmarkt ++ Die Mannschaft des 1. FC Kaiserslautern besucht heute den Wurstmarkt in Bad Dürkheim. Beim traditionellen Weinfest werden die Roten Teufel ab 16 Uhr im Festzelt Hamel Autogramme schreiben. Damit alle Autogrammwünsche erfüllt werden können, bittet der FCK seine Fans darum, sich keine Fanartikel unterschreiben zu lassen. Vor Ort gebe es kostenlose Autogrammkarten. Für ihren Wurstmarktbesuch haben die Roten Teufel etwa zwei Stunden Zeit eingeplant. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 10.9.2024 um 11:30 Uhr.

9:34 Uhr ++ Zug kracht an Bahnübergang Sulzbachtal in Auto ++ Am Bahnübergang in Sulzbachtal im Kreis Kaiserslautern ist am Morgen ein Zug mit einem Auto kollidiert. Nach Angaben der Bundespolizei wurde der Autofahrer leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die 20 Fahrgäste in dem Zug seien unverletzt geblieben. Die Gründe für den Unfall sind noch nicht klar. Die Bahnstrecke und der Bahnübergang sind noch gesperrt. Wer mit der Regionalbahn von Kaiserslautern in Richtung Olsbrücken fahren will, muss sich auf Verspätungen oder Zugausfälle einstellen. Gleiches gilt für die Gegenrichtung. Der 20 Jahre alter Autofahrer wurde beim Zusammenstoß mit der Bahn leicht verletzt. Pressestelle Bundespolizei Kaiserslautern Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 10.9.2024 um 9:30 Uhr.

8:56 Uhr ++ Prozess wegen Bedrohungen in Kaiserslautern ++ Vor dem Landgericht Kaiserslautern muss sich ab heute ein Mann verantworten, weil er grundlos andere Menschen beleidigt und bedroht haben soll. Die Staatsanwaltschaft will, dass er dauerhaft in eine psychiatrische Klinik kommt. Mindestens 15 Mal soll der Mann in Schopp im Kreis Kaiserslautern Menschen auf offener Straße beleidigt und bedroht haben – ohne ersichtlichen Grund. Teilweise hatte er eine Mistgabel oder einen Baseballschläger dabei und drohte den Menschen Gewalt an. Nach Angaben des Gerichtes soll der Mann zumindest einmal ein Opfer leicht verletzt haben – alle anderen konnten sich vor ihm in Sicherheit bringen. Außerdem soll er die Menschen teilweise rassistisch oder antisemitisch beleidigt haben. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Mann psychisch krank ist und will deshalb, dass er dauerhaft in einer Spezialklinik untergebracht wird. Dort lebt er jetzt schon – und soll auch dort das Personal bedroht und beleidigt haben. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 10.9.2024 um 8:30 Uhr.