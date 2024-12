Niemand will das ehemalige Krankenhaus in Zweibrücken

per Mail teilen

Große Pläne hatte ein Investor für das Gebäude des ehemaligen evangelischen Krankenhauses in Zweibrücken. Dieser ist jedoch abgesprungen, seitdem versucht die Stadt, das Gebäude zu verkaufen.

Wer knapp über eine Million Euro übrig hat, hätte am Mittwochnachmittag zuschlagen können. Für diesen Preis kam nämlich das Krankenhaus in Zweibrücken unter den Hammer – obendrein auch noch eine Kapelle, ein Garagengrundstück und ein Wirtschaftsweg. Doch niemand zeigte beim Amtsgericht Zweibrücken Interesse an den knapp 9.000 Quadratmetern. Laut der Stadtverwaltung ging kein Angebot rechtzeitig ein.

Oberbürgermeister Wosnitza bedauert erfolglose Versteigerung

Bisher hat das in die Jahre gekommene Gebäude nur für Stress gesorgt. Zweibrückens Oberbürgermeister Marold Wosnitza (SPD) bedauert, dass sich bei der Zwangsversteigerung erneut kein Käufer gefunden hat. Laut Wosnitza werden nun die nächsten Schritte geprüft und Gespräche mit dem Insolvenzverwalter geführt.

Mehrere Verkaufsversuche in Zweibrücken gescheitert

Das Gebäude in der Oberen Himmelsbergstraße ist sanierungsbedürftig. Bisherige Versuche, das ehemalige evangelische Krankenhaus zu verkaufen , scheiterten. Ein möglicher Investor hatte Pläne für ein medizinisches Versorgungszentrum, sprang dann jedoch ab. Eine geplante Versteigerung wurde damals aufgrund seiner Pläne sogar kurzfristig abgesagt. Seit September 2016 ist das frühere Krankenhaus geschlossen. 350 Mitarbeiter hatten durch die Schließung ihre Arbeitsplätze verloren.