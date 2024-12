Mal schnell gelbe Säcke bei der Verbandsgemeinde holen oder bei der Stadt einen neuen Personalausweis beantragen: Zwischen den Jahren geht das in der Westpfalz nicht so einfach. Viele Verwaltungen haben zu.

Wer noch dringend etwas bei der Stadt-, der Kreis- oder der Verbandsgemeindeverwaltung zu erledigen hat, sollte das am besten jetzt ganz schnell noch machen. Ansonsten geht das erst wieder im neuen Jahr. Denn rund um Weihnachten, Silvester und Neujahr sind viele Behörden und Ämter in der Region zu.

Manche haben zwischen den Jahren durchgehend geschlossen, andere sind nur an einzelnen Tagen besetzt. Wichtig: Wer rund um die Feiertage etwas bei den Verwaltungen erledigen will, sollte sich vorab genau informieren, ob auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Ort sind.

Donnersberger Kreisverwaltung zwischen den Jahren geschlossen

Bei der Donnersberger Kreisverwaltung steht man in den kommenden Tagen vor verschlossenen Türen: Die Mitarbeitenden sind vom 23. Dezember bis einschließlich 1. Januar 2025 nicht im Dienst. Am 2. Januar geht es dann wieder normal weiter.

So haben Stadt und Kreis Kaiserslautern geöffnet

Die Kaiserslauterer Stadtverwaltung hat zwischen den Jahren auch zu: vom 23. Dezember bis einschließlich 1. Januar 2025. "Ab dem 2. Januar 2025 gelten wieder die bekannten Öffnungszeiten", so die Stadt. Allerdings: Einzelne Behörden haben immer mal wieder geöffnet. Das Bürgercenter in Kaiserslautern hat zum Beispiel am 27. Dezember Notdienst.

Das gilt aber nur "zur Beantragung vorläufiger Personalausweise, vorläufiger Reisepässe und Kinderreisepässe bei nachgewiesenem kurzfristigem Reiseantritt". Das Standesamt in Kaiserslautern ist zwischen Weihnachten und Silvester auch an einzelnen Tagen mit einem Bereitschaftsdienst besetzt, um beispielsweise Geburten oder Todesfälle zu melden.

Vom 24. Dezember bis einschließlich 1. Januar 2025 sind nach Angaben einer Sprecherin alle Abteilungen der Kreisverwaltung in Kaiserslautern und in Landstuhl geschlossen. Das betrifft unter anderem Gesundheitsamt und Veterinäramt sowie Kfz-Zulassungsstelle, Jugend- und Sozialamt. Die Notrufdienste sind besetzt.

Viele Verwaltungen in der Westpfalz wünschen schon mal frohe Feiertage und einen guten Rutsch. Denn viele sind über Weihnachten, Silvester und Neujahr geschlossen. dpa Bildfunk picture alliance / CHROMORANGE | CHROMORANGE

Öffnungszeiten der Verwaltungen in der Südwestpfalz

Die Kreisverwaltung Südwestpfalz hat einen Tag vor Heiligabend noch mal auf und dann zu - 24. Dezember bis einschließlich 1. Januar 2025. Das gilt auch für die Recyclinghöfe des Landkreises. Am 2. Januar "sind die Mitarbeiter wieder wie gewohnt zu erreichen", heißt es auf der Internetseite der Verwaltung.

In Zweibrücken hat die Stadtverwaltung nach Angaben eines Sprechers ab dem 23. Dezember geschlossen und dann erst mal ein paar Tage zu. Am 2. Januar 2025 ist in der Verwaltung wieder Normalbetrieb.

Auch in Pirmasens gibt es zwischen Weihnachten und Silvester Einschränkungen bei den Ämtern. Laut der Stadt haben beispielsweise das Bürger-Service-Center und das Standesamt an folgenden Tagen geschlossen: vom 24. bis 26. Dezember sowie 31. Dezember und 1. Januar 2025. Am 27. Dezember schließen die Dienststellen in der Regel jeweils um 12 Uhr.

Weihnachten bis Neujahr: Kreisverwaltung Kusel teilweise offen

Die Kreisverwaltung Kusel ist "zwischen den Tagen geschlossen" beziehungsweise nur eingeschränkt besetzt. Nach den Weihnachtsfeiertagen hat die Verwaltung mit allen Abteilungen zu - also am 27. Dezember. Das gilt auch für das Jobcenter. Einen Tag vor Weihnachten - 23. Dezember - hat das aber noch mal auf. Am 30. Dezember sind dort dann nur ganz wenige Mitarbeitende im Einsatz für einen Notbetrieb.

Das Bürgerbüro und die Zulassungsstelle in Kusel haben am 30. Dezember zumindest für ein paar Stunden geöffnet - nur für dringende Fälle und man braucht einen Termin.

Viele Verbandsgemeindeverwaltungen ab 2. Januar wieder offen

Zwischen den Jahren sind auch viele Mitarbeitende in den Verbandsgemeinden in der Westpfalz nicht im Dienst. Viele Verwaltungen schließen deshalb über Weihnachten, Silvester und am Neujahr und öffnen erst am dem 2. Januar 2025 wieder.