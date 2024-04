Kamel hilft anderen Zirkustieren in Kaiserslautern bei Flucht

Da staunten die Autofahrer, als ihnen in der Entersweilerstraße plötzlich ein Kamel entgegen kam. Es gehörte zum Zirkus nebenan. Doch damit fing das Abenteuer erst so richtig an.

Eine Polizeistreife fing das Kamel ein und brachte es kurzerhand zum Zirkus zurück. Dem Tier hatte der Ausflug aber scheinbar so viel Spaß gemacht, dass es sich plötzlich herumdrehte und unter einer Absperrung hindurch erneut entwischte. Kamel reißt Zelt um und befreit andere Zirkustiere in Kaiserslautern Bei seiner Flucht riss das Kamel zu allem Überfluss aber auch noch die Ecke eines Zeltes nieder. Dadurch befreite es weitere Zirkustiere. Die hatten wohl auch Lust auf ein kleines Abenteuer und büxten aus. Diesmal mussten auch die herbeigeilten Tierpfleger den Polizeibeamten helfen, um alle Tiere wieder einzufangen. Ein kurzes tierisches Abenteuer also mit Happy End, denn: Alle Tiere sind wieder wohlbehalten zurück.