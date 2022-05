Gleich zweimal Vollsperrung auf der A6 bei Kaiserslautern

Auf der A6 geht der Ausbau der Anschlussstelle Kaiserslautern-West in die letzte Phase. An den nächsten beiden Wochenenden ist daher eine Vollsperrung notwendig. Das bedeutet Stau.

Der Landesbetrieb Mobilität als zuständige Straßenbehörde spricht von der "letzten noch fehlenden Ausstattung" zum Ausbau der Anschlussstelle der A6 bei Kaiserslautern. Konkret heißt das: Im Zuge der Bauarbeiten müssen die neuen Schilderbrücken montiert werden. Außerdem werden die Wegweisungstafeln auf den bereits hergestellten Fundamenten aufgestellt. Da die Baustelle so groß sei und die Montage etwas Zeit in Anspruch nehme, müssen diese Arbeiten nach Angaben des LBM an zwei getrennten Wochenenden durchgeführt werden.

Vollsperrung auf der A6 ab Samstag

Am kommenden Samstag (7. Mai) wird die A6 daher zwischen den Anschlussstellen Kaiserslautern-West und Kaiserslautern-Centrum, also dem Autobahndreieck Kaiserslautern, in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt. Die Vollsperrung wird ab 20 Uhr eingerichtet und soll am Sonntag gegen 20 Uhr wieder aufgehoben werden.

SWR Verkehr

Umleitung erfolgt durch Kaiserslautern

In Fahrtrichtung Saarbrücken wird der Verkehr ab der Anschlussstelle Kaiserslautern-Centrum von der A6 und der A63 abgeleitet und über die B37 und die B270 durch Kaiserslautern wieder auf die Autobahn geführt. In Richtung Mannheim erfolgt die Umleitung ebenfalls über die Innenstadt ab der Anschlussstelle Kaiserslautern-West.

Weitere Vollsperrung der A6 am Wochenende darauf

Am Wochenende darauf ist laut LBM erneut eine Vollsperrung notwendig, die dann aber weniger lang dauern soll. Ab Samstag, den 14. Mai, um 20 Uhr wird die A6 in Richtung Mannheim zwischen den Anschlussstellen Ramstein-Miesenbach und Kaiserslautern-West gesperrt. In der Gegenrichtung wird die Autobahn zwischen Kaiserslautern-West und Kaiserslautern-Einsiedlerhof gesperrt. Die Sperrung soll allerdings bereits am Sonntag (15. Mai) um 9 Uhr wieder aufgehoben werden. Auch hier werden entsprechende Umleitungen eingerichtet.

Straßenbehörde rechnet mit Stau auf der A6 und in Kaiserslautern

Der Landesbetrieb Mobilität geht davon aus, dass es während der Vollsperrungen zu "deutlichen Behinderungen" auf der A6 und den Umleitungsstrecken in Kaiserslautern kommen wird. Außerdem weist die Straßenbehörde darauf hin, dass wegen kleinerer Restarbeiten noch kurzzeitige Sperrungen einzelner Ausfahrten im Bereich der Anschlussstelle Kaiserslautern-West geplant sind.