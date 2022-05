Baustelle am Opelkreisel sorgt für Stau in Kaiserslautern

Der Opelkreisel in Kaiserslautern ist wegen einer Baustelle noch bis Donnerstag teilweise gesperrt. Am ersten Tag der Sperrung sorgten die Bauarbeiten bereits für einen langen Stau.

Drei Tage Stau hatten die Autofahrer in Kaiserslautern befürchtet und am ersten Tag der Baustelle am Opelkreisel sollten die Skeptiker Recht behalten: Im Berufsverkehr am Dienstagmorgen staute es sich nach Angaben der Polizei am Eingang des Kreisverkehrs auf mehr als drei Kilometern Länge.

Baustelle sorgt für Stau aus Richtung der A6

Grund für die Verkehrsbehinderungen: "dringend notwendige Asphaltarbeiten", wie die Stadtbildpflege in Kaiserslautern mitteilt. Der Asphalt der rechten Fahrspur der nördlichen Zufahrt muss erneuert werden, also aus Richtung der A6 kommend.

Abfahrt ins Gewerbegebiet Kaiserslautern gesperrt

Wer also von der Autobahn, aus Siegelbach oder Erfenbach über die B270 Richtung Opelkreisel fährt, kann nicht direkt in das Gewerbegebiet dort abfahren. Die Umleitung U5 führt die Verkehrsteilnehmer über das Kleeblatt Vogelweh der B270.

Keine Einschränkungen für Fußgänger und Radfahrer

Für Fußgängerinnen und Fußgänger sowie Radfahrerinnen und Radfahrer bestehen nach Angaben der Stadt keine Einschränkungen. Die Arbeiten sollen am Donnerstag, den 5. Mai, bereits wieder abgeschlossen sein.