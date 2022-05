Die Firma CGI baut in Kaiserslautern einen neuen Standort und schafft damit vorerst 200 neue Arbeitsplätze.

Langfristig sollen noch mehr Jobs geschaffen werden. CGI bietet IT-Dienstleistungen unter anderem in den Bereichen Finanzen, Transport und Logistik an. In einer Mitteilung der Firma heißt es, einer der ausschlaggebenden Punkte für die Ansiedlung seien die vielen Forschungsinstitute und die TU in Kaiserslautern gewesen. Mit ihnen wolle man zusammenarbeiten.