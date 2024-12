per Mail teilen

Sie liefen nur auf einem Bürgersteig - und auf einmal fielen Betonteile auf sie herab. Vier Männer sind am Montag in Kaiserslautern durch Teile eines Balkons verletzt worden.

Wie die Polizei mitteilt, waren die vier Männer im Alter zwischen 24 und 54 Jahren am Montagabend gegen 21 Uhr auf einem Bürgersteig in der Rudolf-Breitscheid-Straße in der Innenstadt von Kaiserslautern unterwegs. Auf einmal fielen Teile eines Balkons eines Mehrfamilienhauses auf sie herab.

Männer aus Kaiserslautern mussten ins Krankenhaus

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei erlitten die Männer leichte Verletzungen. Sie wurden von Sanitätern versorgt und ins Krankenhaus gebracht. Auch ein parkendes Auto wurde von den Betonteilen getroffen.

Die Betonbrocken fielen auf den Bürgersteig. Polizeipräsidium Westpfalz

Die Feuerwehr musste kommen und den Bereich um den Balkon absichern. Warum die Teile abstürzten, steht noch nicht fest. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.