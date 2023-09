A6: Anschlussstelle Einsiedlerhof bald wieder frei

per Mail teilen

Ein Großprojekt ist fast fertig: Im Laufe des Freitags soll die Sperrung der Anschlussstelle Einsiedlerhof an der Autobahn 6 abgebaut werden. Dort ist in den vergangenen Monaten ein Kreisel entstanden.

Zudem wurde nach Angaben des Landesbetriebs Mobilität (LBM) in Kaiserslautern die Verbindung zwischen den zwei Kreisverkehren, darunter ein so genannter Turbokreisel, beidseits der A6 hergestellt sowie die Auf- und Abfahrt in Richtung Mannheim umgebaut. Außerdem habe die Stadt Kaiserslautern die Kreuzung Jakob-Pfeiffer-Straße/von Miller-Straße umgebaut.

Auch Brücke über Autobahn bei Kaiserslautern neu gebaut

"Spätestens" ab Samstag, so der LBM, soll dann die Anschlussstelle nach einer dreimonatigen Sperrung wieder frei sein. Rund 13 Millionen Euro wurden in dem Bereich investiert - an den Kosten beteiligen sich neben dem Land Rheinland-Pfalz auch der Bund und die Stadt.

Los ging es im Herbst 2018 mit Rodungen, Kampfmittelsondierungen und Leitungsverlegungen. Im Sommer 2019 startete dann der Bau einer Brücke. Der Straßenbau mit den beiden Kreiseln südlich und nördlich der A6 begann im Frühjahr 2022 und ist nach Angaben des Landesbetriebs bis auf wenige Restarbeiten, die noch bis Ende Oktober andauern werden, abgeschlossen.