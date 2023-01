Junger Mann in Kaiserslautern brutal angegriffen

Ein 19-Jähriger wird in der Kaiserslauterer Innenstadt von einem Unbekannten attackiert. Dabei wird er niedergeschlagen und sein Schlüsselbund wird geklaut.

Der Vorfall ereignete sich nach Angaben der Polizei in der Nacht auf Sonntag in der Schneiderstraße in Kaiserslautern. Ein 19-Jähriger war den Angaben nach dabei, sein Handy aus dem Sportwagen seiner Mutter zu holen. Ein bislang unbekannter Täter sei aus einer Personengruppe herausgetreten und habe den jungen Mann sofort mit Schlägen und Tritten brutal attackiert. Als der Mann verletzt am Boden lag, habe der Unbekannte seinen Schlüsselbund samt Autoschlüssel geklaut.

Erst als sich mehrere Personen näherten, habe der Angreifer von seinem Opfer abgelassen und sei unerkannt verschwunden.

Kriminalpolizei Kaiserslautern sucht Zeugen

Die Kriminalpolizei Kaiserslautern sucht Zeugen des Vorfalls. Auch werden die Personen, die den Angreifer verscheucht hatten, gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Nummer 0631/369-2620 entgegen.