Mitten am Tag und mitten in Kaiserslautern hat ein unbekannter Mann einen Jugendlichen attackiert. Abgesehen hatte er es auf Bargeld.

Zum dem Vorfall kam es der Polizei zufolge am Mittwochnachmittag in der Fruchthallstraße. Hier war gerade ein 17-Jähriger unterwegs, als ein anderer junger Mann ihn nach Geld fragte. Als der Jugendliche antwortete, er habe keines bei sich, eskalierte die Situation.

Opfer gibt Täter nach Angriff Geld

Der Unbekannte schlug seinem Opfer laut Polizei unvermittelt ins Gesicht. Dann nahm er den 17-Jährigen in den Schwitzkasten und stieß ihm mehrfach ein Knie in den Bauch. Derart überfallen händigte der Jugendliche dem Täter 50 Euro Bargeld aus, womit dieser dann in Richtung Altstadt verschwand.

Polizei in Kaiserslautern sucht Täter

Der Angreifer soll zwischen 17 und 20 Jahren alt sein und hellbraune, kurze Haare haben. Außerdem beschreibt ihn das Opfer als dünn und etwa 1,80 Meter groß. Bekleidet gewesen sei er mit einer ärmellosen Nike-Weste, Jeans und weißen Turnschuhen. Die Polizei Kaiserslautern bittet nun dringend um Hinweise.