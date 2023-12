Endlich wieder Romantische Waldweihnacht in Johanniskreuz

Drei Jahre mussten die Fans warten - jetzt kann die Romantische Waldweihnacht wieder stattfinden. Damit es für alle auch ein Vergnügen wird, müssen allerdings einige Regeln beachtet werden.

In den vergangenen Jahren musste die Romantische Waldweihnacht am Haus der Nachhaltigkeit in Johanniskreuz wegen der Corona-Pandemie ausfallen. Umso mehr freuen sich die Organisatoren, dass sie für dieses Jahr am dritten Adventswochenende wieder ein Programm auf die Beine stellen konnten. Schließlich gehört der Weihnachtsmarkt mitten im Pfälzerwald zu den beliebtesten in der Pfalz.

Tannenbäume aus dem Pfälzerwald - frisch geschlagen

Wer einen Weihnachtsbaum sucht, ist zum Beispiel am Samstag und Sonntag in Johanniskreuz richtig - dort kann man ihn frisch schlagen. Dazu gibt es Essen und Trinken von regionalen Anbietern - vom Bio-Glühwein über die Wildschweinbratwurst bis zur Feuerzangenbowle. Handwerker und Künstler aus dem Biosphärenreservat Pfälzerwald-Nordvogesen bieten die ein oder andere Geschenkidee an. Romantisch wird die Waldweihnacht besonders abends, wenn viele Fackeln den Platz beleuchten. Dazu spielen die Blechbäser und am Samstagabend wird eine Feuershow aufgeführt.

Aber - Johanniskreuz ist nicht groß und zuletzt gab es immer wieder ein Verkehrschaos während der Romantischen Waldweihnacht. Deshalb gibt es ein Verkehrskonzept: Die B48 wird zwischen Trippstadt und Johanniskreuz zur Einbahnstraße. Dort können Autos auch auf einer Straßenseite parken. Für den Verkehr aus der anderen Richtung ist eine Umleitung ausgeschildert. Gleiches gilt für die Landesstraße zwischen Johanniskreuz und Schmalenberg. Auch hier gilt die Einbahnstraßen-Regelung, auch hier können Autos parken.

Busse zur Romantischen Waldweihnacht in Johanniskreuz nutzen

Wer sich jeden Stress erparen möchte, kann aber Samstag und Sonntag die Pendelbusse nutzen. Sie fahren regelmäßig aus Rodalben, Hermersberg, Kaiserslautern und Neustadt nach Johanniskreuz. Weitere Infos dazu gibt es auf der Internetseite des Hauses der Nachhaltigkeit.

Und weil die Romantische Waldweihnacht mitten im Pfälzerwald stattfindet, sollten Besucher noch weitere Dinge beachten. Die Gäste sollten feste Schuhe und wetterfeste Kleidung anziehen. Und eine Taschenlampe im Gepäck kann nicht schaden, damit man den Weg zurück zum Auto oder zur Bushaltestelle auch wiederfindet.