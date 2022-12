Die Auszeichnung Friedenstaube geht an Organisation aus der Ukraine

Es gehe einfach nicht, wenn Robert Habeck sagt, Asyl sei ein „Gastrecht“, sagt die Aktivistin Carola Rackete. Wenn rechte Narrative von konservativen Parteien, aber auch von SPD und Grün übernommen werden, sei das dramatisch. Viel zu lange habe man die Methode „Mit Rechte reden“ verfolgt. Es gebe eine große Verantwortung der „schweigenden Mehrheit“. Diese müsse jetzt sprechen und sich ganz klar gegen rechte Narrative positionieren, fordert Carola Rackete.

Was die Situation von Geflüchteten angehen, so sei das Interesse der europäischen Zivilgesellschaften und auch die Berichterstattung immer noch zu wenig da, wenn schwarze Menschen im Mittelmeer sterben.

Carola Rackete hatte als Kapitänin der Sea Watch3 im Jahr 2019 ohne Erlaubnis der italienischen Behörden im Hafen von Lampedusa angelegt, um 53 aus Seenot gerettete Menschen aus Libyen an einen sicheren Ort zu bringen. Nun bekommt Carola Rackete den Friedenstagepreis der Friedenstage in Kirchheimbolanden. mehr...