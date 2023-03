EC-Karten in Kaiserslautern und Otterbach geklaut - wer kennt diese Frauen?

Die Polizei sucht mit mehreren Fahndungsfotos nach zwei Frauen. Sie sollen in Kaiserslautern und Otterbach EC-Karten gestohlen haben. Damit gingen sie dann an den Geldautomat und zum Shoppen.

Für die Bestohlenen dürfte das der Albtraum sein: In Lebensmittelmärkten in Kaiserslautern und Otterbach wurden zwei Kundinnen der Polizei zufolge unbemerkt die Bankkarten samt Geheimzahl geklaut. Damit seien die Diebinnen dann zu mehreren Geldautomaten gegangen und hätten hohe Beträge abgehoben.

Mit gestohlenen EC-Karten am Geldautomat und Einkaufen

Damit aber nicht genug, denn die Täterinnen gingen laut Polizei auch noch in der Region shoppen. Dazu hätten sie verschiedene Einkaufsmärkte aufgesucht und hätten dort mit den gestohlenen EC-Karten bezahlt. Auf diese Weise verloren die Bestohlenen den Beamten zufolge mehrere Tausend Euro.

Im Tedi-Einkaufsmarkt in Landstuhl wurden die beiden mutmaßlichen Täterinnen von Kameras gefilmt. Die Polizei Kaiserslautern bittet um Hinweise. Polizei RLP Bild in Detailansicht öffnen Unter anderem in der Sparkasse in Otterbach hoben die Frauen viel Geld ab. Polizei RLP Bild in Detailansicht öffnen Während eine Tatverdächtige am Geldautomaten steht, hält sich ihre mutmaßliche Komplizin im Hintergrund auf. Polizei RLP Bild in Detailansicht öffnen

Bilder der Überwachungskamera sollen Polizei Kaiserslautern helfen

Das alles passierte bereits im Oktober 2022, wobei die beiden dringend Tatverdächtige allerdings von Überwachungskameras gefilmt wurden. In zwei Fällen - beim Geldabheben in der Sparkasse in Otterbach und beim Einkaufen bei Tedi in Landstuhl - sind die Frauen so gut zu erkennen, dass die Polizei die Bilder jetzt veröffentlicht hat.

Die Kriminalpolizei Kaiserslautern ermittelt wegen gewerbsmäßigen Betrugs. Dabei bittet sie mögliche Zeugen um Hinweise unter Telefon 0631 369 2620.