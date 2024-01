Bus in Brand geraten: Ortsdurchfahrt von Imsweiler gesperrt

per Mail teilen

Die Ortsdurchfahrt von Imsweiler im Donnersbergkreis ist derzeit voll gesperrt. Ein Bus war am Montagmittag in Brand geraten. Verletzt wurde laut Polizei niemand.

Nach Angaben der Polizei konnte sich der Busfahrer rechtzeitig ins Freie retten. Im Bus seien keine Gäste während der Fahrt gewesen. Die Ursache für den Brand, der mittlerweile gelöscht wurde, ist noch nicht bekannt. Auch ein Haus war von dem Brand betroffen.

"Auf der Anfahrt hatte man schon eine große Rauchsäule gesehen", sagte Timo Blümmert, der Wehrleiter der Feuerwehr der Verbandsgemeinde Nordpfälzer Land. Die größte Gefahr sei gewesen, dass das Feuer auch auf ein angrenzendes Wohnhaus übergreift.

Bewohner des Hauses in Imsweiler in Sicherheit gebracht

Das Haus sei dann auch von den Feuerwehrleuten sei gut es ging vor den Flammen geschützt worden. Die Bewohner des Hauses seien zudem in Sicherheit gebracht worden. Die Feuerwehr hatte die Bewohner von Imsweiler zwischenzeitlich generell darum gebeten, wegen der Rauchentwicklung Türen und Fenster geschlossen zu halten.

In Imsweiler im Donnersbergkreis hatte die Feuerwehr einen brennenden Bus gelöscht. Auch ein Haus war von dem Feuer betroffen. SWR

Die B48 ist in Imsweiler voll gesperrt. Wie lange, ist derzeit nicht klar. Zunächst muss der Bus laut Blümmert abtransportiert werden. Der Landesbetrieb Mobilität müsse dann noch prüfen, ob es größere Schäden an der Straße gibt. Wie hoch der Sachschaden an Bus und Haus ist, kann die Polizei noch nicht sagen.