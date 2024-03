Wasser in Battweiler nach Verunreinigung wieder trinkbar

In Battweiler in der Südwestpfalz ist das Wasser wieder überall trinkbar. In einer Straße im Ort war vergangene Woche Essigsäure in die Leitungen gelangt.

In Battweiler in der Südwestpfalz haben einige Bewohner nicht schlecht gestaunt als aus ihren Wasserhähnen und Duschköpfen auf einmal Essigwasser kam. Missgeschick beim Entkalken eines Wasserrohres in Battweiler Eine Frau wollte nach Angaben des zuständigen Werksleiters der Verbandsgemeinde Zweibrücken Land gerade das Fläschchen für ihr Baby herrichten, als sie gemerkt hat, dass das Wasser nach Essig riecht. In einer anderen Wohnung hat ein Mann nach dem Duschen Hautausschlag bekommen und wurde misstrauisch. Wie der Werksleiter dem SWR sagte, hatte ein Nachbar der beiden eigentlich nur sein Wasserrohr mit Essigsäure entkalken wollen. Das sei aber seltsamerweise danebengegangen. Wasser in Battweiler ist wieder trinkbar Denn wie der Essig überhaupt in die Trinkwasserleitung gelangen konnte, weiß man in Battweiler derzeit noch nicht. Daher hat sich ein Spezialist die ganze Sache nochmal angeschaut. Und auch die Polizei ermittelt. Die gute Nachricht: Alle Wasserleitungen wurden ordentlich durchgespült, so der Werksleiter. Und das Wasser könne jetzt wieder bedenkenlos getrunken werden.