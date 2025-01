Plub in Pirmasens und Vitalbad Pfälzer Bergland sind teurer geworden

Zum Jahresstart ist der Eintritt in einigen Hallenbädern in der Westpfalz etwas teurer geworden. Betroffen sind das Plub in Pirmasens und das Vitalbad Pfälzer Bergland in Kusel.

Das Hallenbad in Kusel hat neue Tarife eingeführt. Das Frühschwimmen gibt es nicht mehr. Stattdessen gibt es den 2-Stunden-Tarif. Erwachsene zahlen dafür 5 Euro. Jede angefangene Stunde kostet 1 Euro extra. Der Tageshöchstsatz liegt bei 8 Euro – und ist damit 1,50 Euro teurer als im Vorjahr. Das hat mit gestiegenen Betriebskosten zu tun, heißt es aus dem Vitalbad. Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre sowie Schwerbehinderte oder Inhaber der Ehrenamtskarte zahlen weniger. Hohe Betriebskosten für das Plub in Pirmasens Mit steigenden Kosten für Heizung, Strom und Wasser hat auch das Plub in Pirmasens zu kämpfen. Darauf haben die Stadtwerke reagiert. "Wir haben unsere Eintrittspreise um etwa 20 Prozent erhöht", erklärte Rudi Weinberger, Leitender Schwimmmeister. So kosten nun 3 Stunden Schwimmen 6 Euro. Im Vorjahr hat die Einzelkarte noch 5 Euro gekostet. Andere Tarife sind um 50 bis 60 Cent teurer geworden. Hallenbad in Ramstein-Miesenbach und Dahn könnten teurer werden Höhere Eintrittspreise sind auch beim Freizeitbad Azur in Ramstein-Miesenbach möglich. Laut Azur ist der Eintritt für das Schwimmbad seit 6 Jahren nicht gestiegen. Das Felsland Badeparadies in Dahn spricht von 10 Jahren ohne Preiserhöhung beim Schwimmbad. Doch eine Erhöhung steht im Raum. Wann sie kommt, müssen die jeweiligen Kommunen entscheiden. Höhere Eintrittspreise stehen auch beim Freizeitbad Azur in Ramstein-Miesenbach im Raum. SWR Konstanter Eintritt in Kaiserslautern, Kibo und Zweibrücken Unverändert zum Vorjahr ist der Eintrittspreis im Freizeitbad Monte Mare in Kaiserslautern. Auch das Badeparadies Zweibrücken und das Kibo Bad in Kirchheimbolanden sind nicht teurer geworden. Dort soll das Schwimmen auch nicht teurer werden, heißt es von den Bädern. Das Monte Mare setzt zum Beispiel stärker auf Mitgliedschaften. So sollen die Besucher angelockt werden.