Das ehemalige US-Militärgelände auf der Husterhöhe wird nach Angaben der US-Luftwaffe Ende 2023 zu einem strategischen Militärlager umgewandelt. Die Nato und die örtlichen Gemeinden würden davon profitieren.

Fahrzeuge, medizinisches Material, Kommunikationssysteme, Luftfahrzeuge und mehr - all das soll auf dem künftigen Militärlager auf der Husterhöhe in Pirmasens untergebracht werden. Wie die US-Luftwaffe mitteilt, versetzt sie das in die Lage, "schnell und effektiv Feldflugplätze in entlegenen Gegenden einzurichten". Außerdem sei es durch das geplante Lager im Krisenfall künftig besser und schneller möglich, Truppen der NATO zu unterstützen und mit Nachschub zu versorgen.

Arbeitsplätze sollen auf Husterhöhe durch neues Militärlager entstehen

Die US-Luftwaffe geht davon aus, dass durch das neue Militärlager auch Arbeitsplätze für einheimische Bürger entstehen. "Bei der weiteren Planung und Bewertung der betrieblichen Anforderungen werden wir weiterhin mit den örtlichen Behörden zusammenarbeiten, um deutschen Zivilisten in den umliegenden Gemeinden Beschäftigungsmöglichkeiten zu bieten", sagte Brigadegeneral Otis C. Jones. Dafür wolle das amerikanische Militär mit Arbeitsvermittlungsagenturen zusammenarbeiten, um einheimische Mitarbeiter für die Instandhaltung der neuen Anlage anzuwerben, heißt es in einer Pressemitteilung weiter.

Noch unklar, wie viele Arbeitsplätze in Pirmasens entstehen

Die neue Einrichtung befinde sich derzeit noch im Bau. Welche und wie viele Arbeitsplätze am Ende entstehen, will das amerikanische Militär bekanntgeben, "sobald die Entwicklung der Einrichtung abgeschlossen ist und der Personalbedarf feststeht".

Die Städte Pirmasens und Rodalben hatten das neue US-Lager lange Zeit abgelehnt. Der Grund: Eigentlich wollten die beiden Kommunen auf dem ehemaligen Militärgelände auf der Husterhöhe ein neues Gewerbegebiet errichten.