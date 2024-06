Nach einer kurzen Verstimmung zwischen Geschwistern herrscht zum letzten EM-Vorrundenspiel wieder Einigkeit. Die coolen Kondor Kids haben den Verlierer eindeutig ausgemacht.

Es ist das dritte und letzte Vorrundenspiel für die deutsche Fußballnationalmannschaft bei der Europameisterschaft 2024. Unsere coolen Kondor Kids vom Wildpark Potzberg im Kreis Kusel haben mit ihren hellseherischen Fähigkeiten bislang eine saubere Bilanz. Ob sie auch dieses Mal den richtigen Verlierer ausmachen können? Es wäre schon ein bisschen cooler als cool!

Können diese Augen lügen? Die coolen Kondor Kids blicken für uns in die Zukunft der Fußball-EM. Das letzte Vorrundenspiel Deutschland gegen die Schweiz steht an. Wer wird dieses Mal wohl verlieren? SWR

EM-Orakelhelden suchen Verlierer der Partie Deutschland gegen Schweiz

Die coolen Kondor Kids gehören für uns eindeutig zu den besonderen Vertretern der EM-Orakel in ganz Europa. Die Bilanz der Hellseherküken aus der Westpfalz spricht nämlich schon jetzt für sich. Umso erstaunlicher, denn die Geschwister müssen sich jedes Mal einig sein beim Orakeln der EM-Vorrundenspiele. Und: Sieger kann jeder orakeln, unsere Orakel finden den Verlierer! Bisher ging es für die Deutsche Fußball-Nationalmannschaft immer gut aus. Ob das beim Spiel gegen die Schweiz auch so aussieht, wir haben die flauschigen Urzeit-Dinovögel wieder auf das Spielfeld gestellt.

Neue Runde, neues Glück: Coole Kondor Kids einig wie nie!

Auch beim dritten Vorrundenspiel gegen die Schweiz haben die flauschigen Urzeitvögel wieder zwei Teller mit leckerem Frischfleisch auf ihrem Spielfeld gefunden. Jeder Teller mit einer Flagge der Gegner im letzten EM-Vorrundenspiel in Gruppe A: Deutschland - Schweiz heißt die Partie. Doch zu Beginn sah's erst mal so aus, als hätten die wenige Wochen alten Anden-Kondorküken gar keine Lust auf diese Partie. Sie standen erst mal ziemlich lange herum und haben sich wohl abgesprochen. Doch dann ging's plötzlich ganz schnell und in geschwisterlichem Einklang. Sicherer als dieses Mal waren sich die beiden Geschwister in der Vorrunde noch nie!

Wie sollen die coolen Anden-Kondorbabies heißen?

Die beiden Geschwisterküken vom Potzberg im Kreis Kusel haben übrigens noch immer keine Namen. Kurz nach ihrer Geburt durften wir sie bereits besuchen. Da sahen sie noch ziemlich gewöhnungsbedürftig aus. Jetzt sind sie zwar noch immer nicht hübsch, weil sie ihren prähistorischen Dinosaurier-Vorfahren schon ziemlich ähnlich sehen, dafür sind sie aber selten und besonders. Vor allem von ihren flauschigen Federn kann man kaum genug bekommen. Und wenn sie die EM-Spiele der Deutschen Fußball-Nationalmannschaft weiterhin so präzise vorhersehen, gibt's für das Kondor-Weibchen (zu erkennen an der Brust) und das Männchen (mit dem unverkennbaren Kamm im Gesicht) sicher bald auch die passenden Heldennamen.