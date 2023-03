Vor kurzem wurde Obermoschels Hausarzt-Praxis Teil einer MVZ-Kette. Nun wurde diese von der irischen Firma Centric Health übernommen. Das stößt auf Kritik.

Die MVZ-Kette Forum Valentinum mit dem Nebenstandort Obermoschel hat den Eigentümer gewechselt. Der bisherige Betreiber, Arzt und Medizinunternehmer Heinz Peter Dilly, hat den Verkauf seiner Kette Medizinischer Versorgungszentren (MVZ) an die irische Firma Centric Health bestätigt.

MVZ-Neubau in Obermoschel geplant

Erst vor kurzem hatte Dilly die leerstehende Praxis in Obermoschel übernommen – und zu einem weiteren Standort seiner MVZ-Kette gemacht. Dort arbeiten nun tageweise mehrere angestellte Ärztinnen und Ärzte. Administratives übernimmt die MVZ-Kette. Auf Lange Sicht sei in Obermoschel aber ein MVZ-Neubau mit mehreren Praxen und einer Apotheke geplant, erklärt Dilly.

Medizinunternehmer Heinz Peter Dilly übernimmt Hausarztpraxis Obermoschel und plant ein MVZ SWR

Medizinunternehmer Dilly hatte in den vergangenen Jahren ein großes Versorgungszentrum mit mehreren Nebenstandorten im Kreis Bad Kreuznach aufgebaut. Dazu investierte er in den Neubau moderner Praxisräume und schuf das Forum Valentinum in Hargesheim.

Ende 2022 dann kam Dilly dem Ortsbürgermeister von Obermoschel im Donnersbergkreis zu Hilfe. Dieser suchte seit dem Sommer fieberhaft nach einer Nachfolge für eine Hausarztpraxis in dem 1.000-Einwohner-Ort. Dilly erklärte sich bereit, die Praxis zu übernehmen – forderte aber im Gegenzug ein Entgegenkommen für sein nächstes Großprojekt. Bis 2024 will er in Obermoschel das nächste MVZ aufbauen.

Centric Health übernimmt MVZ-Kette

Auf die Frage hin, wie er seine zahlreichen Praxen dauerhaft betreiben wolle, antwortet Dilly: Er habe vorgesorgt und bereits zum Jahreswechsel 2022/2023 seine MVZ-GmbH an Centric Health verkauft. Die Firma sei nun Alleingesellschafter. Die Immobilien der verschiedenen MVZ-Standorte in Bad Kreuznach und dem Donnersbergkreis blieben wiederum in Dillys Eigentum.

"Medizinisch darf hier niemand von Außen reinreden. Der medizinische Leiter ist alleinbestimmend."

Nachteile sieht der Medizinunternehmer in dem Verkauf nicht. "So kann ich gewährleisten, dass das MVZ Minimum noch zehn Jahre weiter bestehen wird", so der Arzt. Der Vorteil der Übernahme durch Centric Health liege darin, dass "das MVZ ist nicht mehr von einer Person abhängig ist, bei plötzlicher Erkrankung oder ähnlichem führerlos wäre". Dank Centric Health könne er die "Laufarbeit", Administratives und Personalaufgaben abgeben – das sei eine große Entlastung. Und: "Medizinisch darf hier niemand von Außen reinreden. Der medizinische Leiter ist alleinbestimmend", ist sich Dilly sicher.

Das irische Unternehmen hatte vor einem Jahr die Loreley-Tagesklinik in Oberwesel bei Koblenz übernommen – eine Entwicklung, die Teile der Kommunalpolitik vor Ort nicht guthießen. Seither hat Centric Health nach eigenen Angaben mehrere Medizinische Versorgungszentren in Rheinland-Pfalz aufgekauft.

Kritik an invenstorengeführten Praxen

Der Verkauf der eigenen Praxis oder Praxiskette an einen externen Geldgeber ist für den bisherigen Inhaber attraktiv, erklärt Dr. Angelika Guth aus dem Donnersbergkreis, die dem Kardiologenverband BNK in Rheinland Pfalz vorsitzt. Als gut vernetzte Fachärztin für Innere Medizin und Kardiologie, die in Frankenthal praktiziert, weiß sie um die hohen Summen, die ihren Kolleginnen und Kollegen geboten werden. Sie habe von Praxisinhabern erfahren, die von externen Geldgebern 50 Prozent mehr für ihre Praxis bekämen, als sie nach "normalen" Marktpreisen erzielt hätten. "Teilweise sind das Firmen, die am Kapitalmarkt ihr Geld verdienen. Die vernetzen die Praxen regional, bluten die aus, verkaufen die Praxen dann wieder und machen Rendite", so Guth.