Cannabis-Pizza: Pizzabäcker aus Zweibrücken drohte saftige Strafe

Ein Pizzabäcker aus Zweibrücken bietet eine Cannabis-Pizza an. Ein Aprilscherz, den das Ordnungsamt der Stadt so gar nicht lustig fand. Es drohte ihm mit einer Geldstrafe von bis zu 30.000 Euro.

Salami, Schinken, Pilze und Gras? Ja, wenn es nach Pizzabäcker Stephan Philippi aus Zweibrücken geht, gehört auch das auf eine gute Pizza mit drauf. Zumindest am 1. April. Traditionell ein Tag, an dem man seine Mitmenschen mit mehr oder weniger lustigen Späßen in den April schickt. Weil auch noch just am 1. April die Cannabis-Teillegalisierung in Kraft trat, lag doch nichts näher, als das Thema aufzugreifen und in einen lustig-gemeinten Beitrag bei Facebook zu verwursten, dachte sich Philippi. Gesagt getan, doch mit den Folgen hatte er nicht gerechnet.

Ordnungsamt Zweibrücken versteht bei Cannabis auf Pizza keinen Spaß

Als das Ordnungsamt Zweibrücken auf den Beitrag aufmerksam wird, flattert dem Pizzabäcker einige Tage später Post ins Haus. Und die hat es in sich.

Post vom Ordnungsamt Zweibrücken: Für den Aprilscherz mit der Cannabispizza drohen bis zu 30.000 Euro Strafe. SWR

Phillipi kann kaum glauben, was er da liest. Bis zu 30.000 Euro Strafe drohen ihm für seinen Aprilscherz. Die Begründung: Er habe Werbung für Drogen gemacht und den Beitrag nach dem 1.April nicht sofort gelöscht.

Muss Pizzabäcker 30.000 Euro Strafe wegen Aprilscherz zahlen?

Das Schreiben vom Amt stellt der Pizzabäcker ins Internet. Die Resonanz ist gewaltig und die Verwunderung groß: Viele Nutzer verstehen nicht, wieso das Ordnungsamt keinen Spaß versteht. Der Beitrag sei deutlich als Aprilscherz erkennbar gewesen. Die meisten Kommentarschreiber fragen sich auch, ob das Ordnungsamt keine drängenderen Probleme hat.

Kein Einzelfall: Auch Obst- und Gartenbauverein bekommt Verwarnung

Wenige Tage zuvor hatte nämlich auch der Obst- und Gartenbauverein Wattweiler einen Rüffel vom Ordnungsamt Zweibrücken bekommen. Auch die Gärtner dachten sich: 1. April, Cannabis-Teillegalisierung - das schreit nach einem lustigen Beitrag bei Facebook. Und so kündigte der Obst- und Gartenbauverein Wattweiler an, ab sofort auch Gras anzubauen. Für die neue Abteilung suche man noch fleißige Mitglieder mit grünem Daumen. Nach einer mündlichen Verwarnung des Ordnungsamts Zweibrücken wurde der Beitrag aber schnell wieder gelöscht.

Ordnungsamt Zweibrücken drückt Auge zu

Aber wie geht es nun mit dem Pizzabäcker weiter? Nachdem er den Beitrag mit der Cannabis-Pizza inzwischen gelöscht hat, ist das Ordnungsamt auch in seinem Fall zurück gerudert. Auf SWR-Anfrage bestätigte ein Sprecher der Stadt Zweibrücken, dass das Verfahren eingestellt ist. Es bleibe bei einer Verwarnung für den Aprilscherz. Vermutlich auch deshalb, weil sich inzwischen zahlreiche Medien - auch überregionale - bei der Stadtverwaltung Zweibrücken nach dem Fall erkundigt hatten, um darüber zu berichten.