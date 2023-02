Nach zweijähriger Corona-Abstinenz fand am 21. Februar 2023 wieder der traditionelle Westricher Fastnachtsumzug in Ramstein statt. Er gilt als der größte Fastnachtsumzug in der Westpfalz.

Zwei Jahre mussten die Menschen in der Region auf den größten Fastnachtsumzug im Westen der Pfalz verzichten. Einige hielt es deshalb gar nicht hinter den Absperrgittern. SWR Auch das Saarland war in Ramstein vertreten. Die Blieskasteler Karnevalgesellschaft (BKG). SWR Durfte auch dieses Jahr beim Westricher Fastnachtsumzug nicht fehlen: die Feuerwehr der US-Amerikaner. SWR Gut was los in Ramstein: Nach zweijähriger Corona-Pause freuen sich tausende Narren wieder beim Westricher Fastnachtsumzug dabei sein zu können. 15.000 sollen es laut Polizei gewesen sein. SWR 75 Wagen und Fußgruppen waren auf der etwa 2,5 Kilometer langen Umzugsstrecke durch Ramstein dabei. SWR