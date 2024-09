Owen Olsen ist Kürbiszüchter in Knopp-Labach im Kreis Südwestpfalz. Am 22. September nimmt er an der 16. Offenen Rheinland-Pfälzischen Kürbiswiegemeisterschaft teil.

Der Riesenkürbis von Owen Olsen aus Knopp-Labach in der Südwestpfalz wiegt etwa 150 Kilo. Mit ihm nimmt er an der Kürbiswiegemeisterschaft auf der Gartenschau in Kaiserslautern teil. SWR Der lange grüne Kürbis von Owen Olsen misst circa 2,50 Meter. Owen Olsen Auch die Wassermelonen von Owen Olsen können schon mal 20 Kilo auf die Waage bringen. Darüber hinaus züchtet Olsen auch noch riesige Jalapeños. SWR