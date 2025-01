Die angeklagten Männer der Metzgerei Härting stehen diesen Monat erneut vor Gericht. Sie haben Berufung gegen das Ersturteil eingelegt, wie auch die Staatsanwaltschaft.

Vier Männer sind im Juli vergangenen Jahres wegen Tierquälerei in der Pferdemetzgerei Härting aus Kaiserslautern am Amtsgericht verurteilt worden. Noch im Gerichtssaal hatte einer der Anwälte im Sommer angekündigt, in Berufung zu gehen. In diesem Monat soll der Berufungsprozess am Landgericht Kaiserslautern dazu starten.

Staatsanwaltschaft hat auch Berufung eingelegt

Doch nicht nur die Angeklagten, auch die Staatsanwaltschaft hat Berufung eingelegt. Allerdings nur gegen die Urteile gegen drei Mitarbeiter, nicht gegen das Urteil des Geschäftsführers, wie das Landgericht auf Nachfrage mitgeteilt hat. So könnten die Strafen für die drei Männer noch höher ausfallen als bisher.

Für das Verfahren sind erst einmal drei Termine angesetzt. Ob alle Termine für die Verhandlung gebraucht werden ist nicht klar. In einem Berufungsverfahren sollen alle Tatsachen erneut geprüft werden. Aber auch ob es Rechtsfehler bei den Urteilen gegeben hat. Dazu hat das Landgericht den Angaben nach bisher zwei Sachverständige und zwei Zeugen geladen.

Metzgerei-Mitarbeiter wegen Tierquälerei verurteilt

Die drei Metzgerei-Mitarbeiter hatten Haftsstrafen und Berufsverbote bekommen. Das Gericht sah als erwiesen an, dass die drei Männer in vielen Fällen Schweine, Rinder und Pferde Ende 2021 unsachgemäß getötet hatten. Der Geschäftsführer des Unternehmens hat eine Geldstrafe bekommen, weil er laut Urteil des Gerichts seiner Aufsichtspflicht nicht nachgekommen ist. Gegen die Urteile wollen sich die vier Männern im Prozess Ende Januar verteidigen.

Pferdemetzgerei in Kaiserslautern wegen Tierquälerei verurteilt

Tierrechtsaktivisten planen erneut Mahnwache

Auch die Aktivistinnen und Aktivisten, die bereits im Sommer eine Mahnwache vor dem Gericht abgehalten hatten, planen wieder vor Ort zu sein. Ob das klappt sei laut Tierrechtsaktivist Philipp Hörmann zu diesem Zeitpunkt noch nicht ganz klar. Sie hätten erst einmal begrüßt, dass die Staatsanwaltschaft noch einmal höhere Strafen fordere.