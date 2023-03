per Mail teilen

Ärzte aus kommunalen Klniiken in Kusel, Pirmasens, Rockenhausen und Kaiserslautern haben heute in Kaiserslautern gestreikt. Dazu aufgerufen hatte die Gewerkschaft Marburger Bund. Etwa 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren am Vormittag auf den Straßen.