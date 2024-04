Nach Diebstahl in KL: Unbekannte stehlen auch in Landstuhl Autofelgen

per Mail teilen

Nachdem Unbekannte in Kaiserslautern von mehreren Autos die Felgen abgeschraubt haben, ist das jetzt auch in Landstuhl passiert. Diesmal haben die Diebe acht Räder abmontiert.

In der Nacht von Montag auf Dienstag sollen sich die Diebe Zugang zum Gelände eines Autohändlers in der Daimlerstraße verschafft haben. Dort haben sie dann nach Angaben der Polizei an acht Autos Reifen und Felgen abmontiert. Die Fahrzeuge hatten sie auf Backsteinen aufgebockt zurückgelassen.

Schon am Wochenende hatten unbekannte Diebe in Kaiserslautern zugeschlagen. Die betroffenen Autos standen auf dem Gelände eines Autohauses an der Straße im Haderwald. Die Diebe müssen dort zwischen Samstagmittag und Montagmorgen eingedrungen sein, heißt es von der Polizei. Sie schätzt den Schaden auf mindestens 14.000 Euro.

Von diesen Autos, die auf dem Gelände eines Autohauses in Kaiserslautern stehen, haben Unbekannte die Räder abmontiert und mitgenommen. Polizeipräsidium Westpfalz

Wie sind die Täter auf die Betriebsgelände in Landstuhl und Kasierslautern gekommen?

Die Polizei sucht jetzt in beiden Fällen nach Zeugen, denn: Bisher kann sie sich nicht erklären, wie die Diebe auf die Gelände des Autohauses gekommen sind. Wer Hinweise zu der Tat geben kann, soll sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0631 369 2250 melden.