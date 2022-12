"Das Bild war desaströs - überall die toten Fische"

Rheinland-Pfälzerin erlebt Zerstörung des Aquariums in Berlin

Am frühen Freitagmorgen ist das Glas eines Großaquariums in einem Berliner Hotel geplatzt. Die Bundestagsabgeordnete Sandra Weeser (FDP) war zu dem Zeitpunkt als Gast in dem Hotel.

Der riesige "Aquadom" befand sich im Foyer des Berliner Hotels und war erst im Sommer nach drei Jahren Restaurierung wieder eröffnet worden. "Erster Gedanke: Ein Erdbeben" Sandra Weeser, Bundestagsabgeordnete und stellvertretende FDP-Landesvorsitzende aus Rheinland-Pfalz, schlief zu dem Zeitpunkt in ihrem Hotelzimmer und wurde von einem lauten Knall aus dem Schlaf gerissen. Zunächst vermutete sie ein Erdbeben, später einen Traum. Ihre Eindrücke schildert sie im Interview mit SWR Aktuell. Sandra Weeser (FDP) SWR SWR Tote Fische, Zerstörung und zwei verletzte Personen Handybilder von Hotelgästen zeigen die Verwüstung - Die Wassermassen rissen Fische, Trümmerteile und Mobiliar mit sich bis vor die Türen des Hotels. Zahlreiche Fische starben, zwei Personen erlitten Schnittwunden. Jetzt läuft die Suche nach der Ursache.