Neuer Hahn-Besitzer will Flughafen schnell modernisieren

Kurz vor der Übergabe des Flughafens Hahn an die Triwo AG haben die Verantwortlichen am Donnerstag eine Zwischenbilanz gezogen und sich zur Zukunft geäußert: Man werde noch in diesem Jahr in die Infrastruktur und die Technik des Flughafens investieren, kündigte Triwo-Chef Peter Adrian an. Danach werde es einen Masterplan geben, der die Entwicklung des Flughafens sowie die umliegenden Flächen ins Auge nehme.