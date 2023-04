Inflationsrate in RP lag im April bei 7,1 Prozent

In Rheinland-Pfalz sind die Preise im April um 7,1 Prozent gestiegen.

Das ist laut Statistischem Landesamt der niedrigste Wert seit August vergangenen Jahres.

Die Inflation im Land geht im Jahresvergleich mittlerweile seit Februar zurück – zumindest über alle unterschiedlichen Waren und Dienstleistungen gesehen. In einzelnen Bereichen sind die Preise aber stark gestiegen – zum Beispiel bei Lebensmitteln und hier besonders bei Milchprodukten. Ein Ausreißer nach oben ist Quark: Er war im April 72 Prozent teurer als vor einem Jahr. Aber auch die Energiepreise sind weiter hochgegangen: So war Gas um die Hälfte teurer als vor einem Jahr, auch für Strom mussten die Menschen in Rheinland-Pfalz im April deutlich mehr Geld ausgeben: das Plus lag bei gut 27 Prozent. Dafür sind die Preise für Benzin und Diesel deutlich zurückgegangen – das liegt allerdings daran, dass sie nach Russlands Angriff auf die Ukraine im April 2022 auf einem noch höheren Niveau waren.